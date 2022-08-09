https://ria.ru/20220809/nato-1808449170.html
Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом вступление в НАТО
Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом вступление в НАТО - РИА Новости, 09.08.2022
Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом вступление в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили по телефону с президентом США Джо Байденом ратификацию заявок северных... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:26
2022-08-09T21:26
2022-08-09T21:46
в мире
магдалена андерссон
джо байден
турция
швеция
финляндия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили по телефону с президентом США Джо Байденом ратификацию заявок северных стран на вступление в Североатлантический альянс, сообщил финский лидер в соцсетях.Из рабочего графика Байдена следует, что он во вторник подпишет протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Таким образом, США станут 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По данным на вторник, заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.Канцелярия финского президента сообщила в пресс-релизе, что участники переговоров обсудили будущую роль северных стран в альянсе."Президент Ниинистё, президент Байден и премьер-министр Андерссон обсудили все еще необходимые ратификации и будущую роль Финляндии и Швеции в качестве членов НАТО. Помимо политики безопасности, президент Ниинистё также подчеркнул важность технологического сотрудничества в отношениях между Финляндией, Швецией и США. В разговоре также говорилось о необходимости продолжения поддержки Украины. Телефонный звонок был инициирован Соединенными Штатами", - говорится в сообщении канцелярии.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/odobrili-1807292999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магдалена андерссон, джо байден, турция, швеция, финляндия, нато
21:26 09.08.2022 (обновлено: 21:46 09.08.2022)
Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом вступление в НАТО
Байден, президент Финляндии Ниинисте и премьер Швеции Андерссон обсудили вступление в НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили по телефону с президентом США Джо Байденом ратификацию заявок северных стран на вступление в Североатлантический альянс, сообщил финский лидер в соцсетях.
Из рабочего графика Байдена следует, что он во вторник подпишет протоколы о присоединении к НАТО Швеции и Финляндии. Таким образом, США станут 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По данным на вторник, заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
"Еще один совместный телефонный разговор с Джо Байденом и Магдаленой Андерссон. Менее трех месяцев назад мы говорили перед решением Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО, сегодня - перед тем, как президент Байден подтвердит ратификацию соглашения США. Вместе мы сильнее", - написал Ниинисте.
Канцелярия финского президента сообщила в пресс-релизе, что участники переговоров обсудили будущую роль северных стран в альянсе.
"Президент Ниинистё, президент Байден и премьер-министр Андерссон обсудили все еще необходимые ратификации и будущую роль Финляндии и Швеции в качестве членов НАТО. Помимо политики безопасности, президент Ниинистё также подчеркнул важность технологического сотрудничества в отношениях между Финляндией, Швецией и США. В разговоре также говорилось о необходимости продолжения поддержки Украины. Телефонный звонок был инициирован Соединенными Штатами", - говорится в сообщении канцелярии.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.