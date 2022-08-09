https://ria.ru/20220809/nastuplenie-1808203240.html

В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ

В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022

В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ

Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T07:04

2022-08-09T07:04

2022-08-09T07:04

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Представители киевской власти неоднократно заявляли о "стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению" на освобожденные территории.По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может."Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", — добавил собеседник агентства.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, украина