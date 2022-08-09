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В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:04
2022-08-09T07:04
2022-08-09T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Представители киевской власти неоднократно заявляли о "стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению" на освобожденные территории.По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может."Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", — добавил собеседник агентства.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, украина
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
Замглавы администрации Херонской области Стремоусов заявил о готовности отразить атаки ВСУ