Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/nastuplenie-1808203240.html
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ - РИА Новости, 09.08.2022
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T07:04
2022-08-09T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Представители киевской власти неоднократно заявляли о "стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению" на освобожденные территории.По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может."Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", — добавил собеседник агентства.Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, вооруженные силы украины, украина
07:04 09.08.2022
 
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ

Замглавы администрации Херонской области Стремоусов заявил о готовности отразить атаки ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Херсонская область готова отразить попытки наступления украинской армии, обеспечена надежная защита границы, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Представители киевской власти неоднократно заявляли о "стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению" на освобожденные территории.

"Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом (Владимира) Зеленского, готового вести войну до последнего украинца ради уничтожения страны", — подчеркнул Стремоусов.

По его словам, никакого прорыва украинской армии быть не может.
"Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России", — добавил собеседник агентства.
Во время операции Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала