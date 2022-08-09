https://ria.ru/20220809/most-1808461381.html

Крымский мост работает в обычном режиме

Крымский мост работает в обычном режиме - РИА Новости, 09.08.2022

Крымский мост работает в обычном режиме

Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:49

2022-08-09T22:49

2022-08-09T22:52

россия

республика крым

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее в украинских СМИ и соцсетях начали распространять информацию, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать Крым, что привело к заторам на подъезде к Крымскому мосту.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Количество пострадавших возросло до девяти человек, один погиб.

https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html

россия

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, республика крым, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке