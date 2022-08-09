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Крымский мост работает в обычном режиме - РИА Новости, 09.08.2022
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Крымский мост работает в обычном режиме
Крымский мост работает в обычном режиме - РИА Новости, 09.08.2022
Крымский мост работает в обычном режиме
Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:49
2022-08-09T22:52
россия
республика крым
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Ранее в украинских СМИ и соцсетях начали распространять информацию, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать Крым, что привело к заторам на подъезде к Крымскому мосту.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Количество пострадавших возросло до девяти человек, один погиб.
https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html
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россия, республика крым, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
22:49 09.08.2022 (обновлено: 22:52 09.08.2022)
 
Крымский мост работает в обычном режиме

Советник Аксенова Крючков сообщил, что Крымский мост работает в обычном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее в украинских СМИ и соцсетях начали распространять информацию, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать Крым, что привело к заторам на подъезде к Крымскому мосту.
"Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Количество пострадавших возросло до девяти человек, один погиб.
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РоссияРеспублика КрымДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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