22:49 09.08.2022 (обновлено: 22:52 09.08.2022)
Крымский мост работает в обычном режиме
Советник Аксенова Крючков сообщил, что Крымский мост работает в обычном режиме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Крымский мост работает в обычном режиме, ограничений нет, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее в украинских СМИ и соцсетях начали распространять информацию, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать Крым, что привело к заторам на подъезде к Крымскому мосту.
"Новая порция фейков. Крымский мост работает в обычном режиме. Ограничений нет. Просьба доверять только официальным источникам", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Количество пострадавших возросло до девяти человек, один погиб.