https://ria.ru/20220809/most-1808331807.html

Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце

Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце - РИА Новости, 09.08.2022

Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце

Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:02

2022-08-09T15:02

2022-08-09T15:07

владимир путин

общество

вологодская область

череповец

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков – изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".

https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html

вологодская область

череповец

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, вологодская область, череповец