15:02 09.08.2022 (обновлено: 15:07 09.08.2022)
Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце
Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в открытии моста через Шексну в Череповце
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВ Череповце ввели в эксплуатацию второй вантовый мост через Шексну
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
В Череповце ввели в эксплуатацию второй вантовый мост через Шексну
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков – изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".
10 августа 2021, 11:22Вологодская областьВ Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей