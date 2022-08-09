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Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце - РИА Новости, 09.08.2022
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Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце
Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце - РИА Новости, 09.08.2022
Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце
Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:02
2022-08-09T15:07
владимир путин
общество
вологодская область
череповец
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля."Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце", - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков – изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".
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владимир путин, общество, вологодская область, череповец
15:02 09.08.2022 (обновлено: 15:07 09.08.2022)
 
Путин по видеосвязи примет участие в открытии моста через реку в Череповце

Путин 10 августа по видеосвязи примет участие в открытии моста через Шексну в Череповце

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВ Череповце ввели в эксплуатацию второй вантовый мост через Шексну
В Череповце ввели в эксплуатацию второй вантовый мост через Шексну
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
В Череповце ввели в эксплуатацию второй вантовый мост через Шексну
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 августа в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия моста через реку Шексну в Череповце, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого августа Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце", - говорится в сообщении.
Отмечается, что строительство Архангельского моста завершено раньше намеченных сроков – изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Запуск нового автомобильного маршрута создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО "Северсталь" и АО "Апатит".
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа 2021, 11:22Вологодская область
В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей
 
Владимир ПутинОбществоВологодская областьЧереповец
 
 
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