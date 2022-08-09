https://ria.ru/20220809/mosprom-1808446856.html

"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве

"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве - РИА Новости, 09.08.2022

"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве

В Москве стояла самая жаркая суббота этого лета. Температура 6 августа, по данным синоптиков, достигала 32 градусов, но сотни работников столичных предприятий... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:04

2022-08-09T21:04

2022-08-09T21:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

юрий башмет

москва

россия

игорь бутман

культура

новости культуры

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Москве стояла самая жаркая суббота этого лета. Температура 6 августа, по данным синоптиков, достигала 32 градусов, но сотни работников столичных предприятий вместе с любителями музыки собрались на площадке особой экономической зоны "Технополиса "Москва". Предпочесть пребывание в городе отдыху у воды их побудило новое начинание столичного правительства под названием "Моспром вдохновляет".Проект, придуманный и реализуемый городским департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), предусматривает проведение бесплатных концертов и спектаклей на производственных площадках столичных фабрик и заводов, а также на территории особой экономической зоне Москвы. Всего на август назначены два концерта и четыре спектакля, а в дальнейшим такие мероприятия планируют сделать традиционными.Люди промышленности достойны прекрасногоРуководитель ДИПП Владислав Овчинский, открывая концерт, отметил, что в Москве сегодня действуют более трех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 700 тысяч человек.Одна из приглашенных звезд, Юрий Башмет, перед концертом пообщался с журналистами. Он рассказал, что ранее обсуждал подобный проект с мэром Москвы Сергеем Собяниным и очень рад, что начало положено."Проект "Моспром вдохновляет" привносит долю разнообразия в развитие московских производств. Я рад, что серия началась: вы видите огромный интерес. И мы продолжим эту серию", - сказал маэстро.В свою очередь, Овчинский подчеркнул, что концерты и спектакли на производстве помогают "соединению прекрасного с другим прекрасным", ведь промышленность — это тоже своего рода искусство.Он добавил, что задача проекта – пробудить в людях лучшее, а этому способствует культура и особенно – классическая музыка. Другой же целью таких мероприятий является популяризация реального сектора экономики."Мы живем в самом прекрасном городе, который дает сумасшедшие возможности, который полон эмоций, энтузиазма, оптимизма и веры в будущее. И, конечно, город состоит из простых людей, которые отдают свою энергию каждый день – для них нужны такие прекрасные мероприятия", - подчеркнул Овчинский.Мост между классикой и джазомПервый концерт проекта, состоявшийся в производственном пространстве "Технополиса", назывался "Классика встречает джаз. Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием Башметом". В нем звезды мировой музыкальной сцены и их коллективы - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Московский джазовый оркестр - исполнили классические и джазовые хиты, а также джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов."Мне кажется – это хорошая идея, ведь и классика, и джаз апеллируют к разуму и душе. Джаз – это тоже высокое искусство, и вот эти мостики между классикой и джазом мне очень интересны", - сказал перед концертом Башмет.Развивая лучшие советские традицииМаэстро напомнил, что в советское время выступления деятелей искусства на заводах были системой. Но тогда, зачастую, и музыкантов к этому принуждали, да и сами рабочие не всегда с радостью встречали артистов.Руководитель ДИПП назвал проект "Моспром вдохновляет", наряду со спартакиадой "Моспром", развитием лучших традиций советского времени."С учетом тех изменений, которые сейчас происходят, мы четко понимаем, что ключевой составляющей российской экономики является именно реальное производство. Поэтому все те традиции, которые там были, мы не просто переносим в настоящее, мы их обогащаем тем новым, что создано в современной России. И таких мероприятий нужно проводить больше", - отметил Овчинский.Он напомнил, что, помимо концертов и театральных представлений, департамент проводит очень много спортивных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, в которых за последнее время приняли участие около 10 миллионов москвичей. В программу включен широкий спектр предприятий разных направлений, чтобы люди могли проникнуться производственной атмосферой, своими глазами увидеть труд столичных промышленников.Царский подарок меломанамКорреспондент РИА Новости после концерта смог побеседовать с поклонницей ансамбля "Солисты Москвы" с 15-летним стажем, своеобразным талисманом коллектива, Настей Поляковой, которая высоко оценила проект.Она добавила, что на данный момент совместный проект Башмета и Бутмана дает возможность любителям музыки услышать "лучшую версию Башмета". Ведь здесь маэстро "выкладывается по полной": он не только дирижирует, но и сам может сыграть небольшой номер и даже импровизирует. При этом музыканты никогда полностью не повторяются, включая в программу все новые номера."Поэтому на этот проект везде были аншлаги, а билеты стоили по несколько тысяч. Так что дать людям послушать такое бесплатно - это просто царский подарок!" - заключает поклонница музыки.Ближайшим мероприятием проекта "Моспром вдохновляет" станет театральная постановка по пьесе Николая Гоголя "Игроки", которая пройдет 13 и 14 августа на территории "Технополис "Москва". Там же 20 и 21 августа режиссер Алексей Кирющенко покажет историю "Двое на качелях". Оформить билет можно бесплатно на сайте проекта, пройдя онлайн-квиз из восьми вопросов о московской промышленности.

https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html

https://ria.ru/20220607/mosprom-1793730069.html

https://ria.ru/20210927/spartakiada-1752036620.html

https://ria.ru/20220519/bashmet-1789305335.html

https://ria.ru/20220201/multserial-1770520918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, юрий башмет, москва, россия, игорь бутман, культура, новости культуры, солисты москвы