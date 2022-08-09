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"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве - РИА Новости, 09.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220809/mosprom-1808446856.html
"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве
"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве - РИА Новости, 09.08.2022
"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве
В Москве стояла самая жаркая суббота этого лета. Температура 6 августа, по данным синоптиков, достигала 32 градусов, но сотни работников столичных предприятий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:04
2022-08-09T21:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
юрий башмет
москва
россия
игорь бутман
культура
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Москве стояла самая жаркая суббота этого лета. Температура 6 августа, по данным синоптиков, достигала 32 градусов, но сотни работников столичных предприятий вместе с любителями музыки собрались на площадке особой экономической зоны "Технополиса "Москва". Предпочесть пребывание в городе отдыху у воды их побудило новое начинание столичного правительства под названием "Моспром вдохновляет".Проект, придуманный и реализуемый городским департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), предусматривает проведение бесплатных концертов и спектаклей на производственных площадках столичных фабрик и заводов, а также на территории особой экономической зоне Москвы. Всего на август назначены два концерта и четыре спектакля, а в дальнейшим такие мероприятия планируют сделать традиционными.Люди промышленности достойны прекрасногоРуководитель ДИПП Владислав Овчинский, открывая концерт, отметил, что в Москве сегодня действуют более трех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 700 тысяч человек.Одна из приглашенных звезд, Юрий Башмет, перед концертом пообщался с журналистами. Он рассказал, что ранее обсуждал подобный проект с мэром Москвы Сергеем Собяниным и очень рад, что начало положено."Проект "Моспром вдохновляет" привносит долю разнообразия в развитие московских производств. Я рад, что серия началась: вы видите огромный интерес. И мы продолжим эту серию", - сказал маэстро.В свою очередь, Овчинский подчеркнул, что концерты и спектакли на производстве помогают "соединению прекрасного с другим прекрасным", ведь промышленность — это тоже своего рода искусство.Он добавил, что задача проекта – пробудить в людях лучшее, а этому способствует культура и особенно – классическая музыка. Другой же целью таких мероприятий является популяризация реального сектора экономики."Мы живем в самом прекрасном городе, который дает сумасшедшие возможности, который полон эмоций, энтузиазма, оптимизма и веры в будущее. И, конечно, город состоит из простых людей, которые отдают свою энергию каждый день – для них нужны такие прекрасные мероприятия", - подчеркнул Овчинский.Мост между классикой и джазомПервый концерт проекта, состоявшийся в производственном пространстве "Технополиса", назывался "Классика встречает джаз. Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием Башметом". В нем звезды мировой музыкальной сцены и их коллективы - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Московский джазовый оркестр - исполнили классические и джазовые хиты, а также джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов."Мне кажется – это хорошая идея, ведь и классика, и джаз апеллируют к разуму и душе. Джаз – это тоже высокое искусство, и вот эти мостики между классикой и джазом мне очень интересны", - сказал перед концертом Башмет.Развивая лучшие советские традицииМаэстро напомнил, что в советское время выступления деятелей искусства на заводах были системой. Но тогда, зачастую, и музыкантов к этому принуждали, да и сами рабочие не всегда с радостью встречали артистов.Руководитель ДИПП назвал проект "Моспром вдохновляет", наряду со спартакиадой "Моспром", развитием лучших традиций советского времени."С учетом тех изменений, которые сейчас происходят, мы четко понимаем, что ключевой составляющей российской экономики является именно реальное производство. Поэтому все те традиции, которые там были, мы не просто переносим в настоящее, мы их обогащаем тем новым, что создано в современной России. И таких мероприятий нужно проводить больше", - отметил Овчинский.Он напомнил, что, помимо концертов и театральных представлений, департамент проводит очень много спортивных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, в которых за последнее время приняли участие около 10 миллионов москвичей. В программу включен широкий спектр предприятий разных направлений, чтобы люди могли проникнуться производственной атмосферой, своими глазами увидеть труд столичных промышленников.Царский подарок меломанамКорреспондент РИА Новости после концерта смог побеседовать с поклонницей ансамбля "Солисты Москвы" с 15-летним стажем, своеобразным талисманом коллектива, Настей Поляковой, которая высоко оценила проект.Она добавила, что на данный момент совместный проект Башмета и Бутмана дает возможность любителям музыки услышать "лучшую версию Башмета". Ведь здесь маэстро "выкладывается по полной": он не только дирижирует, но и сам может сыграть небольшой номер и даже импровизирует. При этом музыканты никогда полностью не повторяются, включая в программу все новые номера."Поэтому на этот проект везде были аншлаги, а билеты стоили по несколько тысяч. Так что дать людям послушать такое бесплатно - это просто царский подарок!" - заключает поклонница музыки.Ближайшим мероприятием проекта "Моспром вдохновляет" станет театральная постановка по пьесе Николая Гоголя "Игроки", которая пройдет 13 и 14 августа на территории "Технополис "Москва". Там же 20 и 21 августа режиссер Алексей Кирющенко покажет историю "Двое на качелях". Оформить билет можно бесплатно на сайте проекта, пройдя онлайн-квиз из восьми вопросов о московской промышленности.
https://ria.ru/20220606/ovchinskiy-1793526715.html
https://ria.ru/20220607/mosprom-1793730069.html
https://ria.ru/20210927/spartakiada-1752036620.html
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владислав овчинский, юрий башмет, москва, россия, игорь бутман, культура, новости культуры, солисты москвы
21:04 09.08.2022 (обновлено: 21:05 09.08.2022)
 

"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве

© Фото : пресс-служба ДИПП"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве
Моспром вдохновляет: концерт классики и джаза прошел на производстве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Москве стояла самая жаркая суббота этого лета. Температура 6 августа, по данным синоптиков, достигала 32 градусов, но сотни работников столичных предприятий вместе с любителями музыки собрались на площадке особой экономической зоны "Технополиса "Москва". Предпочесть пребывание в городе отдыху у воды их побудило новое начинание столичного правительства под названием "Моспром вдохновляет".
Проект, придуманный и реализуемый городским департаментом инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), предусматривает проведение бесплатных концертов и спектаклей на производственных площадках столичных фабрик и заводов, а также на территории особой экономической зоне Москвы. Всего на август назначены два концерта и четыре спектакля, а в дальнейшим такие мероприятия планируют сделать традиционными.

Люди промышленности достойны прекрасного

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:48Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Овчинский: мы помогаем столичным компаниям открывать новые экспортные рынки
Руководитель ДИПП Владислав Овчинский, открывая концерт, отметил, что в Москве сегодня действуют более трех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 700 тысяч человек.
"Последнее время мы все больше внимания уделяем реальному сектору производства, за которым стоят тысячи сотрудников, выпускающих очень нужную и стратегически важную для страны продукцию. И наше мероприятие дает возможность людям, которые трудятся на предприятиях города изо дня в день, услышать прекрасное и проникнуться атмосферой, которую создают наши мировые звезды", - сказал Овчинский.
Одна из приглашенных звезд, Юрий Башмет, перед концертом пообщался с журналистами. Он рассказал, что ранее обсуждал подобный проект с мэром Москвы Сергеем Собяниным и очень рад, что начало положено.
"Проект "Моспром вдохновляет" привносит долю разнообразия в развитие московских производств. Я рад, что серия началась: вы видите огромный интерес. И мы продолжим эту серию", - сказал маэстро.
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта Открой Моспром - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:54Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
В свою очередь, Овчинский подчеркнул, что концерты и спектакли на производстве помогают "соединению прекрасного с другим прекрасным", ведь промышленность — это тоже своего рода искусство.
"Москва сегодня - один из ведущих новаторов в промышленности, мы формируем абсолютно новые отрасли, такие, как фотоника, развиваем самые современные технологии. Москва – это центр разработок, в которых участвуют передовые умы не только нашей страны, но и всей планеты", - отметил глава департамента.
Он добавил, что задача проекта – пробудить в людях лучшее, а этому способствует культура и особенно – классическая музыка. Другой же целью таких мероприятий является популяризация реального сектора экономики.
"Мы живем в самом прекрасном городе, который дает сумасшедшие возможности, который полон эмоций, энтузиазма, оптимизма и веры в будущее. И, конечно, город состоит из простых людей, которые отдают свою энергию каждый день – для них нужны такие прекрасные мероприятия", - подчеркнул Овчинский.

Мост между классикой и джазом

© Фото : пресс-служба ДИППМоспром вдохновляет: концерт в ОЭЗ "Классика встречает джаз", И. Бутман, Ю. Башмет
Моспром вдохновляет: концерт в ОЭЗ Классика встречает джаз, И. Бутман, Ю. Башмет - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : пресс-служба ДИПП
Моспром вдохновляет: концерт в ОЭЗ "Классика встречает джаз", И. Бутман, Ю. Башмет
Первый концерт проекта, состоявшийся в производственном пространстве "Технополиса", назывался "Классика встречает джаз. Прогулка с Игорем Бутманом и Юрием Башметом". В нем звезды мировой музыкальной сцены и их коллективы - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Московский джазовый оркестр - исполнили классические и джазовые хиты, а также джазовые обработки известных произведений русских и зарубежных композиторов.
"Мне кажется – это хорошая идея, ведь и классика, и джаз апеллируют к разуму и душе. Джаз – это тоже высокое искусство, и вот эти мостики между классикой и джазом мне очень интересны", - сказал перед концертом Башмет.

Развивая лучшие советские традиции

Маэстро напомнил, что в советское время выступления деятелей искусства на заводах были системой. Но тогда, зачастую, и музыкантов к этому принуждали, да и сами рабочие не всегда с радостью встречали артистов.
"Но сегодня мы видим совершенно новый виток, другое качество, о чем говорит сам факт большого количества людей, которые пришли по собственному желанию. И здесь многое зависит от нас: мы должны играть с полной отдачей, чтобы посещение концерта классической музыки не стало первым и последним для молодого человека или для мамы и папы с ребенком", - сказал Башмет.
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27 сентября 2021, 16:39Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Праздник спорта: в Москве прошел финал Спартакиады "Моспром"
Руководитель ДИПП назвал проект "Моспром вдохновляет", наряду со спартакиадой "Моспром", развитием лучших традиций советского времени.
"С учетом тех изменений, которые сейчас происходят, мы четко понимаем, что ключевой составляющей российской экономики является именно реальное производство. Поэтому все те традиции, которые там были, мы не просто переносим в настоящее, мы их обогащаем тем новым, что создано в современной России. И таких мероприятий нужно проводить больше", - отметил Овчинский.
Он напомнил, что, помимо концертов и театральных представлений, департамент проводит очень много спортивных мероприятий, мастер-классов, экскурсий, в которых за последнее время приняли участие около 10 миллионов москвичей. В программу включен широкий спектр предприятий разных направлений, чтобы люди могли проникнуться производственной атмосферой, своими глазами увидеть труд столичных промышленников.

Царский подарок меломанам

Корреспондент РИА Новости после концерта смог побеседовать с поклонницей ансамбля "Солисты Москвы" с 15-летним стажем, своеобразным талисманом коллектива, Настей Поляковой, которая высоко оценила проект.
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
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"Заводское пространство не дает идеальной акустики, но оно расширяет сознание и делает музыкальное событие более неформальным. Необычный формат привлекает молодежь, да и просто людей, далёких от классики. Когда много народу снимает Баха на смартфоны, это тоже хорошо - авось и до консерватории дойдут", - надеется Настя.
Она добавила, что на данный момент совместный проект Башмета и Бутмана дает возможность любителям музыки услышать "лучшую версию Башмета". Ведь здесь маэстро "выкладывается по полной": он не только дирижирует, но и сам может сыграть небольшой номер и даже импровизирует. При этом музыканты никогда полностью не повторяются, включая в программу все новые номера.
"Поэтому на этот проект везде были аншлаги, а билеты стоили по несколько тысяч. Так что дать людям послушать такое бесплатно - это просто царский подарок!" - заключает поклонница музыки.
Ближайшим мероприятием проекта "Моспром вдохновляет" станет театральная постановка по пьесе Николая Гоголя "Игроки", которая пройдет 13 и 14 августа на территории "Технополис "Москва". Там же 20 и 21 августа режиссер Алексей Кирющенко покажет историю "Двое на качелях". Оформить билет можно бесплатно на сайте проекта, пройдя онлайн-квиз из восьми вопросов о московской промышленности.
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