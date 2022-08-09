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Москвичам пообещали облачную погоду во вторник - РИА Новости, 09.08.2022
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Москвичам пообещали облачную погоду во вторник
Москвичам пообещали облачную погоду во вторник - РИА Новости, 09.08.2022
Москвичам пообещали облачную погоду во вторник
Облачно с прояснениями, местами дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:21
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москва
общество
погода
центр "фобос"
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура воздуха плюс 19 - плюс 21 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 752 миллиметра ртутного столба.
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москва, общество, погода, центр "фобос", михаил леус, московская область (подмосковье)
08:21 09.08.2022
 
Москвичам пообещали облачную погоду во вторник

В Москве во вторник ожидается облачность, местами дожди и не выше плюс 21 градуса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди идут под дождем на одной из улиц в Москве
Люди идут под дождем на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди идут под дождем на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура воздуха плюс 19 - плюс 21 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 752 миллиметра ртутного столба.
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МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"Михаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)
 
 
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