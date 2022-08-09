https://ria.ru/20220809/moskva-1808207227.html

Москвичам пообещали облачную погоду во вторник

Москвичам пообещали облачную погоду во вторник - РИА Новости, 09.08.2022

Москвичам пообещали облачную погоду во вторник

Облачно с прояснениями, местами дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:21

2022-08-09T08:21

2022-08-09T08:21

москва

общество

погода

центр "фобос"

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами дожди и не выше плюс 21 градуса ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура воздуха плюс 19 - плюс 21 в Москве, плюс 18 - плюс 23 в Подмосковье. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос", михаил леус, московская область (подмосковье)