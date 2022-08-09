https://ria.ru/20220809/moldaviya-1808464981.html

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 09.08.2022

Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Молдавия в ближайшие дни может завершить отбор компании, которая займется аудитом долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер республики, министр... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T23:13

2022-08-09T23:13

2022-08-09T23:13

экономика

жкх

молдавия

кишинев

тирасполь

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Молдавия в ближайшие дни может завершить отбор компании, которая займется аудитом долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг "Газпрома" составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов долларов. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.Вице-премьер подчеркнул, что Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220809/moldaviya-1808340116.html

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Евгения Нефедова

экономика, жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, молдовагаз, газпром