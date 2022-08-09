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Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 09.08.2022
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Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 09.08.2022
Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия в ближайшие дни может завершить отбор компании, которая займется аудитом долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер республики, министр... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:13
2022-08-09T23:13
экономика
жкх
молдавия
кишинев
тирасполь
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Молдавия в ближайшие дни может завершить отбор компании, которая займется аудитом долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг "Газпрома" составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов долларов. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.Вице-премьер подчеркнул, что Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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экономика, жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, молдовагаз, газпром
23:13 09.08.2022
 
Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Вице-премьер Спыну: Молдавия может подписать контракт об аудите долга перед "Газпромом"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании дома правительства в Кишиневе
Флаг на здании дома правительства в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании дома правительства в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. Молдавия в ближайшие дни может завершить отбор компании, которая займется аудитом долга перед "Газпромом", заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг "Газпрома" составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов долларов. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит.
"Мы сделали все, чтобы этот аудит состоялся, возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость - станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита. От этого аудита я жду, что будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему", - заявил Спыну в эфире радиостанции "Голос Бессарабии".
Вице-премьер подчеркнул, что Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
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