https://ria.ru/20220809/moldaviya-1808340116.html

Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии

Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии - РИА Новости, 09.08.2022

Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии

Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:24

2022-08-09T15:24

2022-08-09T16:05

молдавия

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Карантинными объектами считаются вредители, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории России. Запрет призван защитить страну от проникновения подобных организмов.Ведомство включило в черный список Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский районы. Запрет распространяется также на автономное территориальное образование Гагаузия и муниципалитеты Кишинев и Бельцы.Мелано напомнила, что 5 марта Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии — без учета ограничений по предприятиям.Молдавия в 2022 году поставила в Россию 168 тысяч тонн растительной продукции, больше всего импорта пришлось на яблоки, сливу, виноград и черешню.Как сообщал Россельхознадзор, за 2021 и 2022 годы в молдавской продукции в общей сложности 93 раза выявляли 11 видов карантинных вредителей.

https://ria.ru/20220805/gaz-1807495050.html

https://ria.ru/20220804/nischeta-1807301723.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)