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Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии - РИА Новости, 09.08.2022
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Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии
Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии - РИА Новости, 09.08.2022
Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии
Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:24
2022-08-09T16:05
молдавия
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.Карантинными объектами считаются вредители, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории России. Запрет призван защитить страну от проникновения подобных организмов.Ведомство включило в черный список Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский районы. Запрет распространяется также на автономное территориальное образование Гагаузия и муниципалитеты Кишинев и Бельцы.Мелано напомнила, что 5 марта Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии — без учета ограничений по предприятиям.Молдавия в 2022 году поставила в Россию 168 тысяч тонн растительной продукции, больше всего импорта пришлось на яблоки, сливу, виноград и черешню.Как сообщал Россельхознадзор, за 2021 и 2022 годы в молдавской продукции в общей сложности 93 раза выявляли 11 видов карантинных вредителей.
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молдавия, экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
15:24 09.08.2022 (обновлено: 16:05 09.08.2022)
 
Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии

Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии из-за нарушений карантина

CC BY-SA 2.0 / Luke Addison / Сельскохозяйственные работы в Молдавии
Сельскохозяйственные работы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Luke Addison /
Сельскохозяйственные работы в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой", — пояснила она.
Карантинными объектами считаются вредители, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории России. Запрет призван защитить страну от проникновения подобных организмов.
Ведомство включило в черный список Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский районы. Запрет распространяется также на автономное территориальное образование Гагаузия и муниципалитеты Кишинев и Бельцы.
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Мелано напомнила, что 5 марта Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии — без учета ограничений по предприятиям.
"Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате", — добавила она.
Молдавия в 2022 году поставила в Россию 168 тысяч тонн растительной продукции, больше всего импорта пришлось на яблоки, сливу, виноград и черешню.
Как сообщал Россельхознадзор, за 2021 и 2022 годы в молдавской продукции в общей сложности 93 раза выявляли 11 видов карантинных вредителей.
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