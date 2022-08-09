15:24 09.08.2022 (обновлено: 16:05 09.08.2022)
Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии
Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии из-за нарушений карантина
Сельскохозяйственные работы в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия с 15 августа вынуждена временно запретить поставки растительной продукции из некоторых районов Молдавии, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Причиной запрета явились неоднократные выявления опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чем молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой", — пояснила она.
Карантинными объектами считаются вредители, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории России. Запрет призван защитить страну от проникновения подобных организмов.
Ведомство включило в черный список Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский районы. Запрет распространяется также на автономное территориальное образование Гагаузия и муниципалитеты Кишинев и Бельцы.
Мелано напомнила, что 5 марта Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии — без учета ограничений по предприятиям.
"Ранее механизм поставок представлял из себя регионализацию территории Молдавии, предполагающую поставки продукции только из чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий. С 15 августа Россельхознадзор вынужден вернуться к работе в этом формате", — добавила она.
Молдавия в 2022 году поставила в Россию 168 тысяч тонн растительной продукции, больше всего импорта пришлось на яблоки, сливу, виноград и черешню.
Как сообщал Россельхознадзор, за 2021 и 2022 годы в молдавской продукции в общей сложности 93 раза выявляли 11 видов карантинных вредителей.
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