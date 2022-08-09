https://ria.ru/20220809/mokhov-1808460072.html

Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток

Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток - РИА Новости, 09.08.2022

Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток

Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:40

2022-08-09T22:40

2022-08-09T22:40

происшествия

россия

скопин

саратовская область

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка №31.Мохов в судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения."Мохова Виктора Васильевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.19.24 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок на 10 суток", - указано в постановлении. Оно может быть обжаловано.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

https://ria.ru/20220809/bashkiriya-1808453240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, скопин, саратовская область, рязанский областной суд