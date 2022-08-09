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Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток - РИА Новости, 09.08.2022
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Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток
Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток - РИА Новости, 09.08.2022
Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток
Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:40
2022-08-09T22:40
происшествия
россия
скопин
саратовская область
рязанский областной суд
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка №31.Мохов в судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения."Мохова Виктора Васильевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.19.24 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок на 10 суток", - указано в постановлении. Оно может быть обжаловано.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.
https://ria.ru/20220809/bashkiriya-1808453240.html
россия
скопин
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происшествия, россия, скопин, саратовская область, рязанский областной суд
22:40 09.08.2022
 
Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток

Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова на десять суток за то, что он не ночевал дома

© РИА НовостиДом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области
© РИА Новости
Дом Виктора Мохова в Скопине Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Мировой суд в Рязанской области назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью, следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка №31.
"Мохов В.В., в отношении которого был установлен административный надзор, повторно нарушил административное ограничение, установленное ему судом..., а именно... в 01 час 00 минут отсутствовал по месту своего проживания", - говорится в постановлении от 9 августа. Отмечается, что ранее его уже признавали виновным в несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, и штрафовали.
Мохов в судебном заседании полностью признал вину в совершении административного правонарушения.
"Мохова Виктора Васильевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.19.24 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок на 10 суток", - указано в постановлении. Оно может быть обжаловано.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, предлагалось запретить ему общение с журналистами, походы в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды. В итоге Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе. В июле текущего года суд вновь дополнил ему ограничения, введя запрет находиться ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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