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Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале

Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале - РИА Новости, 09.08.2022

Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале

Нововведением этого года на Московском международном кинофестивале станет конкурсная программа "Русские премьеры", сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:01

2022-08-09T15:01

2022-08-09T15:02

культура

кино и сериалы

валерий фокин

борис акопов (режиссер)

сергей урсуляк

московский международный кинофестиваль

новости культуры

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нововведением этого года на Московском международном кинофестивале станет конкурсная программа "Русские премьеры", сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции."В 2022 году на 44-м Московском кинофестивале мы даем старт национальному конкурсу в рамках ММКФ. Он получил название "Русские премьеры" по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". "Русские премьеры" – это полноценная конкурсная программа со своим жюри и призом в виде серебряного Георгия, который будет вручаться в главный вечер на главной сцене", — сказал Кудрявцев.Он объявил фильмы, вошедшие в конкурс: "F20" режиссера Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серзина."Русский конкурс ММКФ – это одна из основных конкурсных программ, и это еще и параллельный конкурс, потому что за звание лучшего российского фильма на ММКФ на равных с вышеупомянутыми будут соревноваться российский картины, представленные в основном конкурсе", — пояснил Кудрявцев.Жюри конкурса "Русские премьеры" возглавит режиссер Сергей Урсуляк. Также в судейский состав войдут продюсер Петр Ануров и режиссер Иван И. Твердовский."Мы запускаем российский конкурс "Русские премьеры" с таким большим стратегическим замахом. Нам представляется, что Московский кинофестиваль может выполнять важную роль большого киноторгового континентального хаба, где могут встречаться разные рынки, разные миры", — заключил Кудрявцев.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.

https://ria.ru/20220809/mmkf-1808280653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, валерий фокин, борис акопов (режиссер), сергей урсуляк, московский международный кинофестиваль, новости культуры