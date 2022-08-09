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Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
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Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале
Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале - РИА Новости, 09.08.2022
Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале
Нововведением этого года на Московском международном кинофестивале станет конкурсная программа "Русские премьеры", сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:01
2022-08-09T15:02
культура
кино и сериалы
валерий фокин
борис акопов (режиссер)
сергей урсуляк
московский международный кинофестиваль
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нововведением этого года на Московском международном кинофестивале станет конкурсная программа "Русские премьеры", сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции."В 2022 году на 44-м Московском кинофестивале мы даем старт национальному конкурсу в рамках ММКФ. Он получил название "Русские премьеры" по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". "Русские премьеры" – это полноценная конкурсная программа со своим жюри и призом в виде серебряного Георгия, который будет вручаться в главный вечер на главной сцене", — сказал Кудрявцев.Он объявил фильмы, вошедшие в конкурс: "F20" режиссера Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серзина."Русский конкурс ММКФ – это одна из основных конкурсных программ, и это еще и параллельный конкурс, потому что за звание лучшего российского фильма на ММКФ на равных с вышеупомянутыми будут соревноваться российский картины, представленные в основном конкурсе", — пояснил Кудрявцев.Жюри конкурса "Русские премьеры" возглавит режиссер Сергей Урсуляк. Также в судейский состав войдут продюсер Петр Ануров и режиссер Иван И. Твердовский."Мы запускаем российский конкурс "Русские премьеры" с таким большим стратегическим замахом. Нам представляется, что Московский кинофестиваль может выполнять важную роль большого киноторгового континентального хаба, где могут встречаться разные рынки, разные миры", — заключил Кудрявцев.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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кино и сериалы, валерий фокин, борис акопов (режиссер), сергей урсуляк, московский международный кинофестиваль, новости культуры
15:01 09.08.2022 (обновлено: 15:02 09.08.2022)
 
Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале

На Московском кинофестивале в этом году появится национальный конкурс "Русские премьеры"

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / Tyler Olson
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нововведением этого года на Московском международном кинофестивале станет конкурсная программа "Русские премьеры", сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.
"В 2022 году на 44-м Московском кинофестивале мы даем старт национальному конкурсу в рамках ММКФ. Он получил название "Русские премьеры" по аналогии с дягилевскими "Русскими сезонами". "Русские премьеры" – это полноценная конкурсная программа со своим жюри и призом в виде серебряного Георгия, который будет вручаться в главный вечер на главной сцене", — сказал Кудрявцев.
Он объявил фильмы, вошедшие в конкурс: "F20" режиссера Арсения Герасимова, "Жанна" Константина Статского, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Микулай" Ильшата Рахимбай, "Петрополис" Валерия Фокина и "Похожий человек" Семена Серзина.
"Русский конкурс ММКФ – это одна из основных конкурсных программ, и это еще и параллельный конкурс, потому что за звание лучшего российского фильма на ММКФ на равных с вышеупомянутыми будут соревноваться российский картины, представленные в основном конкурсе", — пояснил Кудрявцев.
Жюри конкурса "Русские премьеры" возглавит режиссер Сергей Урсуляк. Также в судейский состав войдут продюсер Петр Ануров и режиссер Иван И. Твердовский.
"Мы запускаем российский конкурс "Русские премьеры" с таким большим стратегическим замахом. Нам представляется, что Московский кинофестиваль может выполнять важную роль большого киноторгового континентального хаба, где могут встречаться разные рынки, разные миры", — заключил Кудрявцев.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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КультураКино и сериалыВалерий ФокинБорис Акопов (режиссер)Сергей УрсулякМосковский международный кинофестивальНовости культуры
 
 
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