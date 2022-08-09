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Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
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Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля
Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:13
2022-08-09T13:13
культура
сергей эйзенштейн
румыния
перу
россия
московский международный кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина, сообщила член отборочной комиссии-киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября."Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех, сколько здесь, девять фильмов, мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение "Мировая премьера", — сказала Тирдатова.Она добавила, что география основного конкурса велика, его участниками стали фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу. По ее словам, в конкурсную программу ММКФ вошли российские картины Ларисы Садиловой "Огород" и Виталия Суслина "Верблюжья дуга".Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев дополнил, что в основной конкурс вошли также фильмы "Молодость" российского режиссёра Дмитрия Давыдова, "Усекновение" сербского режиссера Синиши Цветича, "Надежда" турецкого режиссера Умита Керекена (представляет Германию, Турцию и Словению), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Меги из Румынии, "Путешествие Масторны" китайского режиссера Чань Мин Чжи Ляо, "Ульи" Луиса Басурто из Перу, и "Мария. Ангел океана" режиссера Аруны Джаяварданы из Шри-Ланки.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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сергей эйзенштейн, румыния, перу, россия, московский международный кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
13:13 09.08.2022
 
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля

Три российские картины вошли в основную программу Московского международного кинофестиваля

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина, сообщила член отборочной комиссии-киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября.
"Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех, сколько здесь, девять фильмов, мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение "Мировая премьера", — сказала Тирдатова.
Она добавила, что география основного конкурса велика, его участниками стали фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу. По ее словам, в конкурсную программу ММКФ вошли российские картины Ларисы Садиловой "Огород" и Виталия Суслина "Верблюжья дуга".
Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев дополнил, что в основной конкурс вошли также фильмы "Молодость" российского режиссёра Дмитрия Давыдова, "Усекновение" сербского режиссера Синиши Цветича, "Надежда" турецкого режиссера Умита Керекена (представляет Германию, Турцию и Словению), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Меги из Румынии, "Путешествие Масторны" китайского режиссера Чань Мин Чжи Ляо, "Ульи" Луиса Басурто из Перу, и "Мария. Ангел океана" режиссера Аруны Джаяварданы из Шри-Ланки.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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