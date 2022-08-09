https://ria.ru/20220809/mmkf-1808285760.html
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля
Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:13
2022-08-09T13:13
2022-08-09T13:13
культура
сергей эйзенштейн
румыния
перу
россия
московский международный кинофестиваль
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина, сообщила член отборочной комиссии-киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября."Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех, сколько здесь, девять фильмов, мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение "Мировая премьера", — сказала Тирдатова.Она добавила, что география основного конкурса велика, его участниками стали фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу. По ее словам, в конкурсную программу ММКФ вошли российские картины Ларисы Садиловой "Огород" и Виталия Суслина "Верблюжья дуга".Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев дополнил, что в основной конкурс вошли также фильмы "Молодость" российского режиссёра Дмитрия Давыдова, "Усекновение" сербского режиссера Синиши Цветича, "Надежда" турецкого режиссера Умита Керекена (представляет Германию, Турцию и Словению), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Меги из Румынии, "Путешествие Масторны" китайского режиссера Чань Мин Чжи Ляо, "Ульи" Луиса Басурто из Перу, и "Мария. Ангел океана" режиссера Аруны Джаяварданы из Шри-Ланки.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html
румыния
перу
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей эйзенштейн, румыния, перу, россия, московский международный кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы
Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля
Три российские картины вошли в основную программу Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина, сообщила член отборочной комиссии-киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября.
"Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех, сколько здесь, девять фильмов, мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение "Мировая премьера", — сказала Тирдатова.
Она добавила, что география основного конкурса велика, его участниками стали фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу. По ее словам, в конкурсную программу ММКФ вошли российские картины Ларисы Садиловой "Огород" и Виталия Суслина "Верблюжья дуга".
Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев дополнил, что в основной конкурс вошли также фильмы "Молодость" российского режиссёра Дмитрия Давыдова, "Усекновение" сербского режиссера Синиши Цветича, "Надежда" турецкого режиссера Умита Керекена (представляет Германию, Турцию и Словению), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Меги из Румынии, "Путешествие Масторны" китайского режиссера Чань Мин Чжи Ляо, "Ульи" Луиса Басурто из Перу, и "Мария. Ангел океана" режиссера Аруны Джаяварданы из Шри-Ланки.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.