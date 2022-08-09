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Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля

Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля - РИА Новости, 09.08.2022

Девять картин вошли в основную программу Московского кинофестиваля

Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:13

2022-08-09T13:13

2022-08-09T13:13

культура

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московский международный кинофестиваль

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять картин вошли в основную программу 44-ого Московского международного кинофестиваля, Россию на конкурсе представляют три фильма: "Огород" Ларисы Садиловой, "Молодость" Дмитрия Давыдова и "Верблюжья дуга" Виталия Суслина, сообщила член отборочной комиссии-киновед Евгения Тирдатова на пресс-конференции.Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября."Вам мы сейчас представляем неполную конкурсную программу, потому что будут интересные дополнения, поверьте мне. Но из тех, сколько здесь, девять фильмов, мы раскрываем содержание пяти, и там стоит обозначение "Мировая премьера", — сказала Тирдатова.Она добавила, что география основного конкурса велика, его участниками стали фильмы из России, Сербии, Румынии, Латинской Америки, Перу. По ее словам, в конкурсную программу ММКФ вошли российские картины Ларисы Садиловой "Огород" и Виталия Суслина "Верблюжья дуга".Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев дополнил, что в основной конкурс вошли также фильмы "Молодость" российского режиссёра Дмитрия Давыдова, "Усекновение" сербского режиссера Синиши Цветича, "Надежда" турецкого режиссера Умита Керекена (представляет Германию, Турцию и Словению), "Глас вопиющего в пустыне" Киприана Меги из Румынии, "Путешествие Масторны" китайского режиссера Чань Мин Чжи Ляо, "Ульи" Луиса Басурто из Перу, и "Мария. Ангел океана" режиссера Аруны Джаяварданы из Шри-Ланки.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей эйзенштейн, румыния, перу, россия, московский международный кинофестиваль, новости культуры, кино и сериалы