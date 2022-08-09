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Московский кинофестиваль откроет фильм Мегердичева "Сердце Пармы" - РИА Новости, 09.08.2022
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Культура
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Московский кинофестиваль откроет фильм Мегердичева "Сердце Пармы"
Московский кинофестиваль откроет фильм Мегердичева "Сердце Пармы" - РИА Новости, 09.08.2022
Московский кинофестиваль откроет фильм Мегердичева "Сердце Пармы"
Фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:56
2022-08-09T14:53
культура
кино и сериалы
алексей иванов
сергей пускепалис
евгений миронов
новости культуры
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.Московский кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября."Фильмом открытия... объявляется "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева по культовому роману Алексея Иванова", — сказал Кудрявцев.Он отметил, что главные роли в нем исполнили Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко и другие."Невероятный по своему постановочному размаху эпический труд. Кино, которое являет нам совершенно новые возможности и мощности российской кинематографии. Фильм, с которым Россия заявляет о себе как кинематографическая сверхдержава, одна из, способная на национальном рынке, а в перспективе и на глобальном, конкурировать с основными донорами сериального контента", — добавил Кудрявцев.Лента рассказвает о любви молодого воителя, русского князя Михаила к юной ведьме-язычнице Тиче. Эпическая экшн-драма выйдет в российский прокат 6 октябряФильмом закрытия объявлена картина "Решение уйти" южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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кино и сериалы, алексей иванов, сергей пускепалис, евгений миронов, новости культуры
12:56 09.08.2022 (обновлено: 14:53 09.08.2022)
 
Московский кинофестиваль откроет фильм Мегердичева "Сердце Пармы"

"Сердце Пармы" Мегердичева откроет Московский международный кинофестиваль 26 августа

© Amalgama Studio (2021)Кадр из фильма "Сердце Пармы"
Кадр из фильма Сердце Пармы
© Amalgama Studio (2021)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фильмом открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев на пресс-конференции.
Московский кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября.
"Фильмом открытия... объявляется "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева по культовому роману Алексея Иванова", — сказал Кудрявцев.
Он отметил, что главные роли в нем исполнили Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко и другие.
"Невероятный по своему постановочному размаху эпический труд. Кино, которое являет нам совершенно новые возможности и мощности российской кинематографии. Фильм, с которым Россия заявляет о себе как кинематографическая сверхдержава, одна из, способная на национальном рынке, а в перспективе и на глобальном, конкурировать с основными донорами сериального контента", — добавил Кудрявцев.

Лента рассказвает о любви молодого воителя, русского князя Михаила к юной ведьме-язычнице Тиче. Эпическая экшн-драма выйдет в российский прокат 6 октября
Фильмом закрытия объявлена картина "Решение уйти" южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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