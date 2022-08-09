https://ria.ru/20220809/minoborony-1808365452.html
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.08.2022
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны
Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:01
2022-08-09T17:01
2022-08-09T17:01
россия
республика крым
саки (крым)
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_3703f05376c0fa6deb66634e29e94e7d.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена.
https://ria.ru/20220809/turisty-1808365024.html
россия
республика крым
саки (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b642e154d9337e6e57e70f406196cf32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, саки (крым), происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что обстрела аэродрома Саки не было