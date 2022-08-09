https://ria.ru/20220809/minoborony-1808365452.html

Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны

Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.08.2022

Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны

Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:01

2022-08-09T17:01

2022-08-09T17:01

россия

республика крым

саки (крым)

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена.

https://ria.ru/20220809/turisty-1808365024.html

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саки (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, саки (крым), происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)