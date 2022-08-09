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Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.08.2022
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Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.08.2022
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны
Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:01
2022-08-09T17:01
россия
республика крым
саки (крым)
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ."По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сказали в ведомстве.По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена.
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россия
республика крым
саки (крым)
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россия, республика крым, саки (крым), происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:01 09.08.2022
 
Обстрела аэродрома Саки не было, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что обстрела аэродрома Саки не было

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Никакого обстрела аэродрома в крымских Саках не было, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, сегодня днем на территории аэродрома в районе Новофедоровки на обвалованной площадке хранения "произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов". В результате взрыва никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена.
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РоссияРеспублика КрымСаки (Крым)ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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