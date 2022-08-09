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Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании - РИА Новости, 09.08.2022
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Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании - РИА Новости, 09.08.2022
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:43
2022-08-09T10:43
россия
происшествия
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба ведомства."В ряд учреждений города Белгорода стали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании этих учреждений и необходимости проведения эвакуации, при этом звонящие представляются сотрудниками МЧС России. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: звонящие не имеют никакого отношения к спасательному ведомству, подобную деятельность сотрудники МЧС не осуществляют" - говорится в сообщении.Как считают в управлении, целью распространяемой ложной информации является посеять панику среди населения.Главное управление МЧС России по Белгородской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации, а также информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
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россия
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россия, происшествия, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:43 09.08.2022
 
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании

ГУ МЧС по Белгородской области предупредило о волне ложных сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба ведомства.
"В ряд учреждений города Белгорода стали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании этих учреждений и необходимости проведения эвакуации, при этом звонящие представляются сотрудниками МЧС России. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: звонящие не имеют никакого отношения к спасательному ведомству, подобную деятельность сотрудники МЧС не осуществляют" - говорится в сообщении.
Как считают в управлении, целью распространяемой ложной информации является посеять панику среди населения.
Главное управление МЧС России по Белгородской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации, а также информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
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