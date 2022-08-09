https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808232219.html
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании - РИА Новости, 09.08.2022
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании
Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:43
2022-08-09T10:43
2022-08-09T10:43
россия
происшествия
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба ведомства."В ряд учреждений города Белгорода стали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании этих учреждений и необходимости проведения эвакуации, при этом звонящие представляются сотрудниками МЧС России. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: звонящие не имеют никакого отношения к спасательному ведомству, подобную деятельность сотрудники МЧС не осуществляют" - говорится в сообщении.Как считают в управлении, целью распространяемой ложной информации является посеять панику среди населения.Главное управление МЧС России по Белгородской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации, а также информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html
россия
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании
ГУ МЧС по Белгородской области предупредило о волне ложных сообщений о минировании