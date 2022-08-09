https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808232219.html

Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании

Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании - РИА Новости, 09.08.2022

Белгородское МЧС предупредило о волне ложных звонков о минировании

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:43

2022-08-09T10:43

2022-08-09T10:43

россия

происшествия

белгородская область

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупредило о волне ложных звонков с неизвестных телефонных номеров о минировании, сообщила пресс-служба ведомства."В ряд учреждений города Белгорода стали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании этих учреждений и необходимости проведения эвакуации, при этом звонящие представляются сотрудниками МЧС России. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: звонящие не имеют никакого отношения к спасательному ведомству, подобную деятельность сотрудники МЧС не осуществляют" - говорится в сообщении.Как считают в управлении, целью распространяемой ложной информации является посеять панику среди населения.Главное управление МЧС России по Белгородской области информирует о том, что необходимо доверять только официальной информации, а также информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html

россия

белгородская область

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)