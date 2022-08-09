https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808198403.html

Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31

Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31 - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31

Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:09

2022-08-09T03:09

2022-08-09T03:11

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК (ЛНР), 9 авг — РИА Новости. Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, передает корреспондент РИА Новости.Луганские разведчики из ОРБ (отдельного разведывательного батальона) Народной милиции ЛНР обнаружили немецкую противотанковую мину во время идущего сейчас наступления на Соледар в ДНР. Мину установили прямо на дороге, ее удалось обезвредить без жертв и пострадавших.DM31 — мина противотанковая противоднищевая кумулятивного действия с магнитным датчиком цели. Масса взрывчатого вещества — 3,9 килограмма.С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220809/soledar-1808192917.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, соледар, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины