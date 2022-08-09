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Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31 - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/minirovanie-1808198403.html
Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31
Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31 - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31
Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:09
2022-08-09T03:11
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК (ЛНР), 9 авг — РИА Новости. Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, передает корреспондент РИА Новости.Луганские разведчики из ОРБ (отдельного разведывательного батальона) Народной милиции ЛНР обнаружили немецкую противотанковую мину во время идущего сейчас наступления на Соледар в ДНР. Мину установили прямо на дороге, ее удалось обезвредить без жертв и пострадавших.DM31 — мина противотанковая противоднищевая кумулятивного действия с магнитным датчиком цели. Масса взрывчатого вещества — 3,9 килограмма.С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/soledar-1808192917.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
соледар
луганская народная республика
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в мире, соледар, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
03:09 09.08.2022 (обновлено: 03:11 09.08.2022)
 
Украинские военные минируют дороги у Соледара немецкими минами DM31

Украинские военные минируют дороги у Соледара в ДНР немецкими минами DM31

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК (ЛНР), 9 авг — РИА Новости. Украинские военные минируют дороги на подходах к Соледару в ДНР немецкими минами, передает корреспондент РИА Новости.
Луганские разведчики из ОРБ (отдельного разведывательного батальона) Народной милиции ЛНР обнаружили немецкую противотанковую мину во время идущего сейчас наступления на Соледар в ДНР. Мину установили прямо на дороге, ее удалось обезвредить без жертв и пострадавших.
DM31 — мина противотанковая противоднищевая кумулятивного действия с магнитным датчиком цели. Масса взрывчатого вещества — 3,9 килограмма.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
00:37Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил о взятии под контроль территории завода Knauf в Соледаре
С 24 февраля проходит военная спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы полностью освободили территорию ЛНР и значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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