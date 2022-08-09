https://ria.ru/20220809/metro-1808233464.html
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 09.08.2022
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:47
2022-08-09T10:47
2022-08-09T10:52
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
метро
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220803/travolatory-1806840026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, метро
10:47 09.08.2022 (обновлено: 10:52 09.08.2022)
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения увеличили на зеленой ветке московского метро из-за человека на пути