https://ria.ru/20220809/metro-1808233464.html

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 09.08.2022

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:47

2022-08-09T10:47

2022-08-09T10:52

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

метро

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220803/travolatory-1806840026.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, метро