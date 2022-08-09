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На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 09.08.2022
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На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 09.08.2022
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:47
2022-08-09T10:52
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
метро
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, метро
10:47 09.08.2022 (обновлено: 10:52 09.08.2022)
 
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения увеличили на зеленой ветке московского метро из-за человека на пути

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на севере "зеленой" ветки метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Траволатор - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 09:10
В московском метро планируют установить первые траволаторы
 
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