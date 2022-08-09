https://ria.ru/20220809/medvedev-1808217739.html
Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера
Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера - РИА Новости, 09.08.2022
Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского об ответственности всего населения РФ за свое правительство, заявил, что... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:42
2022-08-09T09:42
2022-08-09T09:42
россия
украина
дмитрий медведев
адольф гитлер
в мире
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского об ответственности всего населения РФ за свое правительство, заявил, что последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер."Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" - написал Медведев в своём Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, адольф гитлер, в мире
Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера
Медведев сравнил высказывания Зеленского об ответственности всех россиян с идеями Гитлера