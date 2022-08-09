https://ria.ru/20220809/medvedev-1808217739.html

Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера

Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера - РИА Новости, 09.08.2022

Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Гитлера

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского об ответственности всего населения РФ за свое правительство, заявил, что... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:42

2022-08-09T09:42

2022-08-09T09:42

россия

украина

дмитрий медведев

адольф гитлер

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского об ответственности всего населения РФ за свое правительство, заявил, что последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер."Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" - написал Медведев в своём Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Украинский лидер считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, дмитрий медведев, адольф гитлер, в мире