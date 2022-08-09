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Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты - РИА Новости, 09.08.2022
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Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты - РИА Новости, 09.08.2022
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
в мире
мали
бамако
aero l-39 albatros
су-25
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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости.Мали были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония под председательством президента переходного периода Мали полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако."Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", - заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу.
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в мире, мали, бамако, aero l-39 albatros, су-25, ми-24п
15:53 09.08.2022
 
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты

Мали получила от России истребители типа L-39 и Су-25 и вертолеты Ми-24П и Ми-8

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако. Архивное фото
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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости.
Мали были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония под председательством президента переходного периода Мали полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.
"Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", - заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.
Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреМалиБамакоAero L-39 AlbatrosСу-25Ми-24П
 
 
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