https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты - РИА Новости, 09.08.2022
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
2022-08-09T15:53
в мире
мали
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aero l-39 albatros
су-25
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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости.Мали были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония под председательством президента переходного периода Мали полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако."Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", - заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу.
https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, бамако, aero l-39 albatros, су-25, ми-24п
Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты
Мали получила от России истребители типа L-39 и Су-25 и вертолеты Ми-24П и Ми-8
БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости.
Мали были переданы истребители типа L-39
и Су-25
, а также боевые вертолеты типа Ми-24П
и Ми-8
и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония под председательством президента переходного периода Мали
полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако
.
"Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", - заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.
Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу.