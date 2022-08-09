https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html

Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты

Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты - РИА Новости, 09.08.2022

Россия передала Мали военные самолеты и вертолеты

Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:53

2022-08-09T15:53

2022-08-09T15:53

в мире

мали

бамако

aero l-39 albatros

су-25

ми-24п

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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Мали в ходе официальной церемонии во вторник получила несколько военных самолетов и вертолетов от России, передает корреспондент РИА Новости.Мали были переданы истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония под председательством президента переходного периода Мали полковника Ассими Гоиты проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако."Должен сказать, что сегодняшняя церемония является исторической по своей природе, качеству, а также компонентам того, что вы мне передаете, из чего мы выставляем только часть, а остальное, конечно же, задействовано в операциях в момент проведения этой церемонии... Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией", - заявил в ходе своей речи на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара, обращаясь к президенту переходного периода.Среди прочих, на церемонии вместе с Гоитой присутствовали посол Российской Федерации в Мали Игорь Громыко, премьер-министр Мали Шогель Майга и председатель Национального переходного совета полковник Малик Дьяу.

https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html

мали

бамако

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, бамако, aero l-39 albatros, су-25, ми-24п