https://ria.ru/20220809/mali-1808279588.html

В Мали благодарны России за помощь в борьбе с террористами, показал опрос

В Мали благодарны России за помощь в борьбе с террористами, показал опрос - РИА Новости, 09.08.2022

В Мали благодарны России за помощь в борьбе с террористами, показал опрос

Жители Мали, опрошенные РИА Новости, благодарны России за помощь, оказанную в борьбе с террористами, которая позволила армии Мали перейти в наступление. Они... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:54

2022-08-09T12:54

2022-08-09T12:54

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франция

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БАМАКО, 9 авг - РИА Новости. Жители Мали, опрошенные РИА Новости, благодарны России за помощь, оказанную в борьбе с террористами, которая позволила армии Мали перейти в наступление. Они также подчеркивают, что Мали и Россию связывает многолетняя дружба."Если бы не Россия, Мали бы уже не было. Мы, малийцы, очень благодарны России за помощь в борьбе с вооруженными группировками", - сказал РИА Новости один из жителей страны."Россия помогает в обучении наших солдат, так что это сотрудничество очень полезно для освобождения Мали. Я считаю, что отношения между Россией и Мали сейчас на очень хорошем уровне", - отметил другой малиец.Ранее в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Мали поддерживает военно-техническое сотрудничество с Россией на государственном уровне, и этому партнерству уже не один год. В 2019 году оно было возобновлено в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве, по этому соглашению Мали закупает у России военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали, добавил глава МИД."С тех пор как русские пришли в Мали, мы почувствовали, что дела пошли в гору и армия Мали перешла в наступление", - заявила РИА Новости жительница страны."Благодаря России, Франция не смогла разрушить нашу страну. Пока Мали дружит с Россией, все будет хорошо", - добавил другой малиец.Глава МИД Мали отмечал, что сотрудничество Бамако и Москвы приносит впечатляющие хорошие результаты, благодаря помощи России Мали может самостоятельно проводить разведку, а также атаковать с воздуха. Военные операции теперь проводятся почти по всей стране, изменилась стратегия сил безопасности и обороны Мали, армия Мали перешла в наступление, войска стали более мобильными благодаря авиации, которая помогает солдатам перемещаться, подчеркивал министр иностранных дел страны."Мы приветствуем сотрудничество с Россией. Долгие годы в Мали доминировала Франция, но сейчас с приходом русских мы чувствуем, что есть много изменений. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится", - заявил в беседе с РИА Новости молодой предприниматель из Мали."С тех пор как мы возобновили наше сотрудничество, мы очень довольны его результатами, потому что благодаря русским мы избавились от многих террористов. Мы рады этому сотрудничеству", - отметил другой житель страны.По словам еще одного опрошенного малийца, сотрудничество Москвы и Бамако длится уже много лет, поэтому Россию в Мали считают "старинным другом". "Бывших друзей не бывает - мы друзья навек", - отметил он."Любое сотрудничество - с Францией, с Россией, с Китаем - благотворно для Мали. Поэтому мы рады такой возможности" - добавил еще один малиец.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20220730/mali-1806108582.html

https://ria.ru/20220804/mali-1807130997.html

https://ria.ru/20220706/mali-1800674823.html

https://ria.ru/20220720/oon-1803875434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, россия, оон, абдулай диоп, франция