https://ria.ru/20220809/makeevka-1808197085.html

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T02:33

2022-08-09T02:33

2022-08-09T02:33

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк, выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли "натовскими" снарядами в 00.30. Кировский район Донецка был обстрелян снарядами калибром 152 миллиметра в 1.10.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк (днр)

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в мире, макеевка, донецк (днр), нато