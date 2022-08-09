https://ria.ru/20220809/lukashenko-1808457569.html

Лукашенко поручил усилить взаимодействие с Россией

Лукашенко поручил усилить взаимодействие с Россией - РИА Новости, 09.08.2022

Лукашенко поручил усилить взаимодействие с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам совещания с правительством усилить на фоне западных санкций взаимодействие с Российской Федерацией,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:20

2022-08-09T22:20

2022-08-09T22:20

роман головченко

россия

белоруссия

украина

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам совещания с правительством усилить на фоне западных санкций взаимодействие с Российской Федерацией, сообщило во вторник госагентство Белта.Ранее во вторник Лукашенко провел заседание Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. Согласно сообщению агентства, в течение нескольких часов были заслушаны доклады не только премьер-министра Романа Головченко, но и руководителей отраслей - сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы."Максимально надо устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России. Это и для меня тема для разговора", - заявил глава государства.Лукашенко также поручил проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса. "Мы постоянно об этом говорим. Не надо каждому предприятию, особенно в промышленности, создавать какой-то центр. Надо создавать общие центры", - сказал президент. Он также акцентировал внимание на научно-технических программах Союзного государства, отметив, что не должно быть мелкотемья.По данным агентства, Лукашенко также потребовал от правительства ускорить реализацию планов по импортозамещению, в том числе в сфере создания программного обеспечения для той или иной продукции. Даны поручения по более активной разработки месторождений полезных ископаемых, выращиванию некоторых культур в сельском хозяйстве.Например, Лукашенко обратил внимание на масло подсолнечника. Поставлять его может и Россия, но президент поручил проработать целесообразность расширения посевов подсолнечника в южных регионах Белоруссии. "Слушайте, чем отличается климат у вас от Украины? Ну, давайте пробовать. Я буду это пробовать на своем экспериментальном поле. Я… уже поручил: люпин, горох, соя, подсолнечник, рапс и так далее. Будем смотреть, что там севернее у нас получится. Надо двигаться в этом направлении… Может, надо кроме кукурузы попробовать возделывать и эти культуры. Но надо не просто на рынке семечки продать, а выдавить масло подсолнечное", - сказал он.Лукашенко также заявил, что необходимо восполнить упущенную выгоду от потери в январе-мае текущего года экспортной выручки за счет переориентации экспорта. Но активизировать сотрудничество нужно стремиться и с так называемыми недружественными странами, подчеркнул он. "Ничего не надо отбрасывать. Со всеми странами надо вести диалог. Санкции рано или поздно уйдут. И эти дикие отношения, которые у нас существуют с Западом, тоже уйдут в небытие. Нельзя терять эти рынки. Ибо героически потом будем на них возвращаться", - сказал Лукашенко.Президент поручил с целью оперативной доставки белорусской продукции потребителям обеспечить предприятия достаточным количеством контейнеров, вагонов и железнодорожных платформ, отдавая приоритет экспортерам.Помимо этого он акцентировал внимание на вопросах ценообразования, росте цен на потребительском рынке. "Я не верю, что кто-то не набивает карманы на нынешней ситуации. Проблемы есть", - подчеркнул Лукашенко. Он поручил профильным госорганам действовать в этом плане жестче и предупредил, что никто шутить не будет.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220803/belorussiya-1807114713.html

https://ria.ru/20220718/eksport-1803156154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роман головченко, россия, белоруссия, украина