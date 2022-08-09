https://ria.ru/20220809/lnr-1808458206.html
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР
Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:26
2022-08-09T22:26
2022-08-09T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики, заявил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."На мой взгляд, они делают это (войска Киева стреляют по гражданским объектам – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе. Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает", - сказал Пасечник.Глава ЛНР уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220809/soledar-1808370240.html
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_38cee679c3365e10aa4ed40fdd30603e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, киев
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ бьют по инфраструктуре, чтобы ее было тяжелее восстанавливать