https://ria.ru/20220809/lnr-1808458206.html

Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР

Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022

Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР

Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T22:26

2022-08-09T22:26

2022-08-09T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики, заявил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."На мой взгляд, они делают это (войска Киева стреляют по гражданским объектам – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе. Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает", - сказал Пасечник.Глава ЛНР уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20220809/soledar-1808370240.html

луганская народная республика

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, киев