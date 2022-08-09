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Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/lnr-1808458206.html
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР
Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:26
2022-08-09T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики, заявил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник."На мой взгляд, они делают это (войска Киева стреляют по гражданским объектам – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе. Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает", - сказал Пасечник.Глава ЛНР уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20220809/soledar-1808370240.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев
22:26 09.08.2022
 
Пасечник прокомментировал удары ВСУ по инфраструктуре ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ бьют по инфраструктуре, чтобы ее было тяжелее восстанавливать

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри республики, заявил на встрече с иностранными журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На мой взгляд, они делают это (войска Киева стреляют по гражданским объектам – ред.), чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы нам тяжелее было это все восстанавливать. Для того чтобы вызывать недовольство жителей наших территорий и освобожденных территорий, в том числе. Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.
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