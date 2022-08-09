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Нижний Новгород затопило после сильного ливня - РИА Новости, 09.08.2022
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Нижний Новгород затопило после сильного ливня
Нижний Новгород затопило после сильного ливня - РИА Новости, 09.08.2022
Нижний Новгород затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:29
2022-08-09T09:29
происшествия
нижний новгород
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.Сильный дождь идет в Нижнем Новгороде с ночи на вторник. В результате затопленными оказались улицы в нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавущих" по глубоким лужам автомобилей."В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
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происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев
09:29 09.08.2022
 
Нижний Новгород затопило после сильного ливня

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев опубликовал фото после сильного ливня в городе

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Сильный дождь идет в Нижнем Новгороде с ночи на вторник. В результате затопленными оказались улицы в нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавущих" по глубоким лужам автомобилей.
"В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияНижний НовгородЮрий Шалабаев
 
 
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