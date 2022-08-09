https://ria.ru/20220809/liven-1808215617.html
Нижний Новгород затопило после сильного ливня
Нижний Новгород затопило после сильного ливня - РИА Новости, 09.08.2022
Нижний Новгород затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:29
2022-08-09T09:29
2022-08-09T09:29
происшествия
нижний новгород
юрий шалабаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.Сильный дождь идет в Нижнем Новгороде с ночи на вторник. В результате затопленными оказались улицы в нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавущих" по глубоким лужам автомобилей."В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2900e1845143c8b528c8fda341ab379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев
Нижний Новгород затопило после сильного ливня
Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев опубликовал фото после сильного ливня в городе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости.
Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил
глава города Юрий Шалабаев.
Сильный дождь идет в Нижнем Новгороде с ночи на вторник. В результате затопленными оказались улицы в нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавущих" по глубоким лужам автомобилей.
"В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.