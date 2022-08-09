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Нижний Новгород затопило после сильного ливня

Нижний Новгород затопило после сильного ливня - РИА Новости, 09.08.2022

Нижний Новгород затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:29

2022-08-09T09:29

2022-08-09T09:29

происшествия

нижний новгород

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Сильный ливень затопил Нижний Новгород, на улицы выведена водооткачивающая техника, сообщил глава города Юрий Шалабаев.Сильный дождь идет в Нижнем Новгороде с ночи на вторник. В результате затопленными оказались улицы в нижней части города – набережная Оки, площадь у Московского вокзала, микрорайон Мещерское озеро. Местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные фото и видео "плавущих" по глубоким лужам автомобилей."В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса", - написал Шалабаев в своем Telegram-канале.

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, юрий шалабаев