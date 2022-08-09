Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя" - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/lanya-1808280293.html
Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя"
Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя" - РИА Новости, 09.08.2022
Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя"
В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса "ланъя", риск распространения практически отсутствует, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:55
2022-08-09T13:40
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/75/1486417561_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f21d150d573dcec622984b082629398e.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса "ланъя", риск распространения практически отсутствует, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в страну инфекционных заболеваний, риск распространения болезни на территории России практически отсутствует.В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу.В случае необходимости в ведомстве готовы в кратчайшие сроки разработать тест-систему."Медицинский журнал Новой Англии" (NEJM) опубликовал совместное исследование китайских и сингапурских ученых, которые выявили в Китае новый вид генипавируса, который они назвали "ланъя".Вирус был обнаружен в 2018 году при геномном исследовании материала глоточного мазка от пациента с лихорадкой. Впоследствии вплоть до августа 2021 года вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань.Симптомы заражения "ланъя" включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор не встречалось особо серьезных или смертельных случаев заражения. При этом ученые пока не определили, может ли "ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявляли у землероек, антитела к вирусу также обнаружили у коз и собак.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
https://ria.ru/20211122/dgtu-1759827499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148641/75/1486417561_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_f5ff8689b94bc3426a65498f4fa6d40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:55 09.08.2022 (обновлено: 13:40 09.08.2022)
 
Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя"

Роспотребнадзор заявил, что риска распространения вируса "ланъя" в России практически нет

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / capifrutta
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса "ланъя", риск распространения практически отсутствует, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В России не выявлено случаев инфицирования LanV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна", — говорится в релизе.
В ведомстве подчеркнули, что санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в страну инфекционных заболеваний, риск распространения болезни на территории России практически отсутствует.
В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу.
В случае необходимости в ведомстве готовы в кратчайшие сроки разработать тест-систему.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля 2021, 08:00Наука
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
"Медицинский журнал Новой Англии" (NEJM) опубликовал совместное исследование китайских и сингапурских ученых, которые выявили в Китае новый вид генипавируса, который они назвали "ланъя".
Вирус был обнаружен в 2018 году при геномном исследовании материала глоточного мазка от пациента с лихорадкой. Впоследствии вплоть до августа 2021 года вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань.
Симптомы заражения "ланъя" включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор не встречалось особо серьезных или смертельных случаев заражения. При этом ученые пока не определили, может ли "ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявляли у землероек, антитела к вирусу также обнаружили у коз и собак.
Двухцветная летучая мышь в центре зимней передержки - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 08:00Наука
Летучие мыши помогут ученым найти защиту от вирусов
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала