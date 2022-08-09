https://ria.ru/20220809/lanya-1808280293.html

Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя"

Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя" - РИА Новости, 09.08.2022

Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения вирусом "ланъя"

В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса "ланъя", риск распространения практически отсутствует, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:55

2022-08-09T12:55

2022-08-09T13:40

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России не фиксировали случаев инфицирования новым видом генипавируса "ланъя", риск распространения практически отсутствует, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что санитарные мероприятия позволяют свести к минимуму вероятность завоза в страну инфекционных заболеваний, риск распространения болезни на территории России практически отсутствует.В Роспотребнадзоре рекомендовали при посещении других стран соблюдать общие правила гигиены: не контактировать с животными, есть только ту еду, в которой человек уверен, носить закрытую одежду, выезжая на природу.В случае необходимости в ведомстве готовы в кратчайшие сроки разработать тест-систему."Медицинский журнал Новой Англии" (NEJM) опубликовал совместное исследование китайских и сингапурских ученых, которые выявили в Китае новый вид генипавируса, который они назвали "ланъя".Вирус был обнаружен в 2018 году при геномном исследовании материала глоточного мазка от пациента с лихорадкой. Впоследствии вплоть до августа 2021 года вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань.Симптомы заражения "ланъя" включают лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор не встречалось особо серьезных или смертельных случаев заражения. При этом ученые пока не определили, может ли "ланъя" передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявляли у землероек, антитела к вирусу также обнаружили у коз и собак.

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)