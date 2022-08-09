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Курс доллара снизился до 60,58 рубля

Курс доллара снизился до 60,58 рубля - РИА Новости, 09.08.2022

Курс доллара снизился до 60,58 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:09

2022-08-09T10:09

2022-08-09T10:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 18 копеек, до 60,58 рубля, евро - на 48 копеек, до 61,72 рубля.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара