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Курс доллара снизился до 60,58 рубля
Курс доллара снизился до 60,58 рубля - РИА Новости, 09.08.2022
Курс доллара снизился до 60,58 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:09
2022-08-09T10:09
2022-08-09T10:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника растет к доллару и чуть сильнее по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 18 копеек, до 60,58 рубля, евро - на 48 копеек, до 61,72 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара
10:09 09.08.2022 (обновлено: 10:12 09.08.2022)
Курс доллара снизился до 60,58 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 60,71 рубля, евро — до 61,72 рубля