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Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022
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Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов
Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022
Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов
В Крыму приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:09
2022-08-09T21:09
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Крыму приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов."Меры, которые принимаются на сегодня, как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма… На данный момент с точки зрения внешней угрозы исчерпывающие меры приняты в полном объеме. В жизни быть может все, но на 99% этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Аксенов в эфире канала "Соловьев Live".По его словам, меры по обеспечению безопасности принимаются министерством обороны, ФСБ, МВД, Росгвардией.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей аксенов (политик), республика крым
21:09 09.08.2022
 
Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: в республике приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Крыму приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Меры, которые принимаются на сегодня, как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма… На данный момент с точки зрения внешней угрозы исчерпывающие меры приняты в полном объеме. В жизни быть может все, но на 99% этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Аксенов в эфире канала "Соловьев Live".
По его словам, меры по обеспечению безопасности принимаются министерством обороны, ФСБ, МВД, Росгвардией.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 12:00
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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