https://ria.ru/20220809/krym-1808447751.html

Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов

Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.08.2022

Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил Аксенов

В Крыму приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:09

2022-08-09T21:09

2022-08-09T21:09

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Крыму приняты исчерпывающие меры по защите от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов."Меры, которые принимаются на сегодня, как к самым охраняемым объектам, так же охраняется и территория Крыма… На данный момент с точки зрения внешней угрозы исчерпывающие меры приняты в полном объеме. В жизни быть может все, но на 99% этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность", - сказал Аксенов в эфире канала "Соловьев Live".По его словам, меры по обеспечению безопасности принимаются министерством обороны, ФСБ, МВД, Росгвардией.

https://ria.ru/20220803/shreder-1806884745.html

республика крым

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей аксенов (политик), республика крым