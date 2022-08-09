https://ria.ru/20220809/krym-1808441916.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.08.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма продлен до 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:24

2022-08-09T20:24

2022-08-09T20:24

республика крым

армянск

джанкой

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801963746_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_319ee3749fa27a83ab014387a9350832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма продлен до 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики."Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808403111.html

республика крым

армянск

джанкой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик)