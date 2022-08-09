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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.08.2022
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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 09.08.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма продлен до 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:24
2022-08-09T20:24
республика крым
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма продлен до 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, по его словам, данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики."Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.
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республика крым, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик)
20:24 09.08.2022
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий "желтый" уровень террористической опасности

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНабережная в Судаке
Набережная в Судаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма продлен до 24 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 9 августа 2022 года до 20.00 24 августа 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, данный уровень террористической опасности распространяется на стратегические объекты ряда министерств и ведомств республики.
"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - подчеркнул Аксенов.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Республика КрымАрмянскДжанкойСергей Аксенов (политик)
 
 
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