https://ria.ru/20220809/krym-1808359170.html

В крымскую Новофедоровку выехала скорая помощь из Сакского района

В крымскую Новофедоровку выехала скорая помощь из Сакского района - РИА Новости, 09.08.2022

В крымскую Новофедоровку выехала скорая помощь из Сакского района

Бригады скорой помощи из Сакского района и Евпатории направлены в крымскую Новофедоровку, где днем произошла серия взрывов, сообщили РИА Новости в Единой... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:35

2022-08-09T16:35

2022-08-09T18:37

происшествия

республика крым

гу мчс рф по республике крым

сергей аксенов (политик)

сакский район

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Бригады скорой помощи из Сакского района и Евпатории направлены в крымскую Новофедоровку, где днем произошла серия взрывов, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Сакского района.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в село Новофедоровка на западном побережье, где произошли несколько взрывов."Медики там, МЧС там (в Новофедоровке), все службы. На месте работают медики Сакского района и Новофедоровки", - рассказали в ЕДДС района.Ранее советник Аксенова Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии. Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.

https://ria.ru/20220809/turisty-1808357825.html

республика крым

сакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым, гу мчс рф по республике крым, сергей аксенов (политик), сакский район, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке