https://ria.ru/20220809/krym-1808354008.html
Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района
Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района
Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где произошло несколько взрывов. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:11
2022-08-09T16:11
2022-08-09T18:37
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
сакский район
олег крючков
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где произошло несколько взрывов."Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее советник Аксенова Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.
https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799590908.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сакский район, олег крючков, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
16:11 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района
Аксенов заявил, что выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района