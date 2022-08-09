https://ria.ru/20220809/krym-1808354008.html

Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района

Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района - РИА Новости, 09.08.2022

Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где произошло несколько взрывов. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:11

2022-08-09T16:11

2022-08-09T18:37

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

сакский район

олег крючков

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в село Новофедоровка на западном побережье Крыма, где произошло несколько взрывов."Выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее советник Аксенова Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.

https://ria.ru/20220701/ucheniya-1799590908.html

республика крым

сакский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), сакский район, олег крючков, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке