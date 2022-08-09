12:20 09.08.2022 (обновлено: 15:24 09.08.2022)
Крупнейший крематорий ФРГ будет работать круглосуточно для экономии газа
Bild: крематорий Рейн-Таунус в Германии будет работать круглосуточно для экономии газа
Печь крематория. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 авг — РИА Новости. Крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия будет работать круглосуточно ради экономии газа, рассказал изданию Bild управляющий Карл-Хайнц Кёнсген.
"Наши сотрудники отнеслись к этому с пониманием и приняли новый график. Нам было важно уже сейчас обеспечить нашу работоспособность без использования газа", — сказал он.
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Кёнсген пояснил, что до сих пор газ требовался для того, чтобы несколько раз в неделю нагревать печи до 800 градусов. Теперь же шамотные камни один раз нагреют в начале августа, после чего печи будут работать непрерывно, так что необходимая температура будет поддерживаться самим процессом сгорания.
Среди главных причин изменения графика крематория управляющий назвал подорожание газа.
"Помимо повышения цен на 600 процентов, у нас вызвало неуверенность провозглашение министром экономики этапа раннего предупреждения о газе", — сказал он.
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Немецкий план экономии газа предполагает три этапа: первый — раннего предупреждения, второй — повышенной готовности, третий — режим ЧС. В конце июня власти Германии запустили второй этап — компании должны самостоятельно принимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, также возможно изъятие газа из хранилищ. Если объявят третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, но приоритет будет отдаваться домохозяйствам.
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