https://ria.ru/20220809/kredity-1808442511.html

Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели

Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели - РИА Новости, 09.08.2022

Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели

Правительство Москвы, Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк договорились о снижении ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:30

2022-08-09T20:30

2022-08-09T20:30

мсп банк

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

петр засельский

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Правительство Москвы, Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк договорились о снижении ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере науки, промышленности или ИТ, сообщает пресс-служба банка.Подать заявку на получение финансирования могут участники Московского инновационного кластера. Ставка в рамках городской программы поддержки МСБ снижены с 7 до 3% годовых. Максимальная сумма кредитования - 300 миллионов рублей, срок - до трех лет, говорится в сообщении.Заемные средства можно направить на развитие бизнеса — модернизацию и расширение производства, покупку нового оборудования или приобретение производственных площадей. Заявки принимаются на сайте i.moscow до 31 декабря 2022 года.В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что ставка льготного кредита на уровне трех процентов - это "самая низкая фиксированная ставка на рынке".В настоящее время на экспертизе в МСП Банке находится 17 заявок от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе этих компаний разработчики микроэлектроники, технологии очистки моторного топлива, устройств для передачи данных, производители лекарственных средств, биологически активных добавок, косметики и другие.В МСП Банке привели примеры компаний, которым был одобрен льготный кредит. Так, разработчик оборудования для ведущих научных и исследовательских центров, микроэлектронной индустрии и сферы биоаналитики получил 96,9 миллиона рублей, которые будут направлены на запуск нового производства приборов для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний и расходных материалов к ним - микрофлюидных чипов.Другой компании, занимающейся разработкой и внедрением систем дорожной безопасности, одобрили кредит на сумму 69,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), петр засельский, экономика, корпорация мсп