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Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели - РИА Новости, 09.08.2022
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Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели
Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели - РИА Новости, 09.08.2022
Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели
Правительство Москвы, Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк договорились о снижении ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:30
2022-08-09T20:30
мсп банк
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
петр засельский
экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Правительство Москвы, Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк договорились о снижении ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере науки, промышленности или ИТ, сообщает пресс-служба банка.Подать заявку на получение финансирования могут участники Московского инновационного кластера. Ставка в рамках городской программы поддержки МСБ снижены с 7 до 3% годовых. Максимальная сумма кредитования - 300 миллионов рублей, срок - до трех лет, говорится в сообщении.Заемные средства можно направить на развитие бизнеса — модернизацию и расширение производства, покупку нового оборудования или приобретение производственных площадей. Заявки принимаются на сайте i.moscow до 31 декабря 2022 года.В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что ставка льготного кредита на уровне трех процентов - это "самая низкая фиксированная ставка на рынке".В настоящее время на экспертизе в МСП Банке находится 17 заявок от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе этих компаний разработчики микроэлектроники, технологии очистки моторного топлива, устройств для передачи данных, производители лекарственных средств, биологически активных добавок, косметики и другие.В МСП Банке привели примеры компаний, которым был одобрен льготный кредит. Так, разработчик оборудования для ведущих научных и исследовательских центров, микроэлектронной индустрии и сферы биоаналитики получил 96,9 миллиона рублей, которые будут направлены на запуск нового производства приборов для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний и расходных материалов к ним - микрофлюидных чипов.Другой компании, занимающейся разработкой и внедрением систем дорожной безопасности, одобрили кредит на сумму 69,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html
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мсп банк, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), петр засельский, экономика, корпорация мсп
20:30 09.08.2022
 

Москва снизила ставку по льготным кредитам на инвестиционные цели

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Правительство Москвы, Корпорация МСП (КМСП) и ее дочерний МСП Банк договорились о снижении ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере науки, промышленности или ИТ, сообщает пресс-служба банка.
Подать заявку на получение финансирования могут участники Московского инновационного кластера. Ставка в рамках городской программы поддержки МСБ снижены с 7 до 3% годовых. Максимальная сумма кредитования - 300 миллионов рублей, срок - до трех лет, говорится в сообщении.
Вывеска МСП Банка
7 февраля, 12:00
Заявку на кредит МСП Банка можно подать на Цифровой платформе МСП
Заемные средства можно направить на развитие бизнеса — модернизацию и расширение производства, покупку нового оборудования или приобретение производственных площадей. Заявки принимаются на сайте i.moscow до 31 декабря 2022 года.
"Финансирование отечественных инновационных компаний является одним из приоритетных направлений деятельности МСП Банка. Таким образом, мы даем высокотехнологичному бизнесу возможность полноценно реализовать потенциал и придаем существенный толчок их успешному развитию", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что ставка льготного кредита на уровне трех процентов - это "самая низкая фиксированная ставка на рынке".
"Таким образом мы хотим поддержать высокотехнологичные компании и в первую очередь тех, кто готов предложить актуальные решения в рамках импортозамещения", - прокомментировал глава департамента.
В настоящее время на экспертизе в МСП Банке находится 17 заявок от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе этих компаний разработчики микроэлектроники, технологии очистки моторного топлива, устройств для передачи данных, производители лекарственных средств, биологически активных добавок, косметики и другие.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:11
Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%
В МСП Банке привели примеры компаний, которым был одобрен льготный кредит. Так, разработчик оборудования для ведущих научных и исследовательских центров, микроэлектронной индустрии и сферы биоаналитики получил 96,9 миллиона рублей, которые будут направлены на запуск нового производства приборов для молекулярной диагностики инфекционных заболеваний и расходных материалов к ним - микрофлюидных чипов.
Другой компании, занимающейся разработкой и внедрением систем дорожной безопасности, одобрили кредит на сумму 69,1 миллиона рублей.
 
МСП БанкАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Петр ЗасельскийЭкономикаКорпорация МСП
 
 
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