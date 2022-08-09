https://ria.ru/20220809/krasnopol-1808199112.html
Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ
Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ
Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:36
2022-08-09T03:36
2022-08-09T03:36
новое оружие россии
безопасность
вооруженные силы рф
россия
краснополь-м2
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль".Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами "Краснополь-М2" из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита.При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.Ранее о возможности ведения подобной залповой стрельбы снарядами "Краснополь" не сообщалось.Как отмечает издание, испытания "Краснополь-М2", представляющего собой глубокую модернизацию комплекса "Краснополь", проходят успешно. "Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение Российской армии", - указывается в статье.Базовая версия 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяется российскими артиллеристами в рамках специальной военной операции на Украине и подтвердила высокую точность.Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
https://ria.ru/20220808/bronya-1807919007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, краснополь-м2
Новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель, пишут СМИ
"Военная мысль": новые снаряды "Краснополь" способны выбирать цель
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Модернизированные управляемые снаряды "Краснополь-М2" получили возможность выбирать цели во время залповой стрельбы, сообщает
российский журнал для военачальников "Военная мысль".
Согласно публикации, в ходе испытаний нового комплекса вооружения была проведена одновременная залповая стрельба управляемыми снарядами "Краснополь-М2" из двух орудий по групповой цели, состоящей из списанного танка и мишенного щита.
При этом каждый снаряд наводился индивидуально на конкретную цель за счет их подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами в разных режимах излучения.
По приведенным изданием материалам, модернизированные снаряды поразили каждый свою мишень практически одновременно с высокой точностью. При этом расстояние между целями составляло всего около 20 метров.
Ранее о возможности ведения подобной залповой стрельбы снарядами "Краснополь" не сообщалось.
Как отмечает издание, испытания "Краснополь-М2", представляющего собой глубокую модернизацию комплекса "Краснополь", проходят успешно. "Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение Российской армии", - указывается в статье.
Базовая версия 152-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь" применяется российскими артиллеристами в рамках специальной военной операции на Украине
и подтвердила высокую точность.
Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС
применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.