https://ria.ru/20220809/kosmos-1808212078.html
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту - РИА Новости, 09.08.2022
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:09
2022-08-09T09:09
2022-08-09T09:11
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию пуска ведет "Роскосмос"."Союз" со спутниками стартовал с космодрома Байконур в 8.52 мск. После выхода на орбиту "Фрегату" предстоит развезти аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником будут выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube. Они созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос, иран
09:09 09.08.2022 (обновлено: 09:11 09.08.2022)
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником и 16 малыми аппаратами вышел на орбиту
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию пуска ведет "Роскосмос
".
"Союз" со спутниками стартовал с космодрома Байконур
в 8.52 мск. После выхода на орбиту "Фрегату" предстоит развезти аппараты по целевым орбитам.
Вместе с иранским спутником будут выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube. Они созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.
Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.