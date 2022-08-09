https://ria.ru/20220809/kosmos-1808212078.html

Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту

Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту - РИА Новости, 09.08.2022

Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:09

2022-08-09T09:09

2022-08-09T09:11

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию пуска ведет "Роскосмос"."Союз" со спутниками стартовал с космодрома Байконур в 8.52 мск. После выхода на орбиту "Фрегату" предстоит развезти аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником будут выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube. Они созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос, иран