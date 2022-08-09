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Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту - РИА Новости, 09.08.2022
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Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту - РИА Новости, 09.08.2022
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:09
2022-08-09T09:11
космос - риа наука
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россия
роскосмос
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию пуска ведет "Роскосмос"."Союз" со спутниками стартовал с космодрома Байконур в 8.52 мск. После выхода на орбиту "Фрегату" предстоит развезти аппараты по целевым орбитам.Вместе с иранским спутником будут выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube. Они созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
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космос - риа наука, байконур (город), россия, роскосмос, иран
09:09 09.08.2022 (обновлено: 09:11 09.08.2022)
 
Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником вышел на орбиту

Разгонный блок "Фрегат" с иранским спутником и 16 малыми аппаратами вышел на орбиту

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Пуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с построенным в России по заказу Ирана спутником дистанционного зондирования Земли "Хайям" и 16 малыми аппаратами, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
"Союз" со спутниками стартовал с космодрома Байконур в 8.52 мск. После выхода на орбиту "Фрегату" предстоит развезти аппараты по целевым орбитам.
Вместе с иранским спутником будут выведены аппараты CubeSX-HSE-2, "Монитор-1", UTMN, CYCLOPS, Siren, "КАИ-1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, "Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube. Они созданы ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями.
Малые аппараты предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.
Китайский космодром Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Китай вывел на орбиту три спутника
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)РоссияРоскосмосИран
 
 
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