https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html
Китай вывел на орбиту три спутника
Китай вывел на орбиту три спутника - РИА Новости, 09.08.2022
Китай вывел на орбиту три спутника
Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:11
2022-08-09T08:11
2022-08-09T08:11
космос - риа наука
китай
ганьсу
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая.Запуск состоялся во вторник в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту два спутника "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников.Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой около 300 килограмм.Для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал третьим.
https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, ганьсу
Китай вывел на орбиту три спутника
Китайская ракета-носитель "Церера-1" вывела на орбиту три спутника зондирования Земли
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости.
Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая
.
Запуск состоялся во вторник в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая
. Ракета вывела на орбиту два спутника "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.
Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников.
Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой около 300 килограмм.
Для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал третьим.