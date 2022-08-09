https://ria.ru/20220809/kosmos-1808206789.html

Китай вывел на орбиту три спутника

Китай вывел на орбиту три спутника - РИА Новости, 09.08.2022

Китай вывел на орбиту три спутника

Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:11

2022-08-09T08:11

2022-08-09T08:11

космос - риа наука

китай

ганьсу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574152072_0:163:2730:1699_1920x0_80_0_0_305f41e878ba7fdbf40b199f2d531db3.jpg

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая.Запуск состоялся во вторник в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту два спутника "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников.Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой около 300 килограмм.Для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал третьим.

https://ria.ru/20210429/kosmoprogramma-1730457234.html

китай

ганьсу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, китай, ганьсу