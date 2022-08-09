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Китай вывел на орбиту три спутника - РИА Новости, 09.08.2022
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Китай вывел на орбиту три спутника
Китай вывел на орбиту три спутника - РИА Новости, 09.08.2022
Китай вывел на орбиту три спутника
Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T08:11
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космос - риа наука
китай
ганьсу
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая.Запуск состоялся во вторник в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту два спутника "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников.Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой около 300 килограмм.Для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал третьим.
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космос - риа наука, китай, ганьсу
08:11 09.08.2022
 
Китай вывел на орбиту три спутника

Китайская ракета-носитель "Церера-1" вывела на орбиту три спутника зондирования Земли

CC BY-SA 4.0 / Sparktour / Китайский космодром Цзюцюань
Китайский космодром Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Sparktour /
Китайский космодром Цзюцюань . Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Церера-1" во вторник успешно вывела на орбиту три спутника, передает Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся во вторник в 12.11 по местному времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета вывела на орбиту два спутника "Тайцзин-1" и один спутник "Дунхай-1". Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли.
Твердотопливная ракета "Церера-1" ("Гушэньсин-1") разработана частной китайской компанией Galactic Energy для оказания китайским и зарубежным клиентам высококачественных и недорогих услуг по запуску небольших коммерческих спутников.
Длина ракеты составляет около 20 метров, диаметр - 1,4 метра, стартовая масса - 33 тонны. На солнечно-синхронную орбиту она может вынести груз общей массой около 300 килограмм.
Для ракет носителей серии "Церера-1" этот пуск стал третьим.
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