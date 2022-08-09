https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808252995.html

В Москве за сутки госпитализировали 360 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 360 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 360 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 4 781 случай COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:41

2022-08-09T11:41

2022-08-09T11:41

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4 781 случай COVID-19, 17 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4 781, госпитализированы 360 человек, выздоровели 5 711 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 5 241 новый случай заражения COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 868 715 случаев коронавируса, выздоровели 2 645 382 человека, умерли - 44 600.

https://ria.ru/20220809/koronavirus-1808248133.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии