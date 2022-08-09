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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов, пишут СМИ
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2022
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов, пишут СМИ
Указ президента РФ Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:20
2022-08-09T09:20
экономика
россия
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энел россия
лукойл
фортум
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Указ президента, подписанный 5 августа, запрещает до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства, уточняет газета.В середине июня Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с "Лукойлом" и инвестиционным фондом "Газпромбанк-Фрезия" по продаже своего пакета в "Энел Россия" в 56,43% на общую сумму около 137 миллионов долларов. Какую долю приобрел каждый покупатель не сообщалось. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.Издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что сделка по покупке активов "Энел Россия" предусматривала второй этап - консолидацию пакета "Газпромбанк-Фрезия" "Лукойлом".Также оказалась заморожена сделка по продаже генкомпании "Фортум" (98,25%). По словам собеседников газеты, такое решение было принято властями РФ еще в июле. На тот момент Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей, в шорт-листе были предложения от Газпромбанка, АФК "Система" и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Заявок на покупку активов поступило довольно много, уточняет издание.
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экономика, россия, enel , энел россия, лукойл, фортум
09:20 09.08.2022
 
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов, пишут СМИ

"Коммерсант": указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже своих активов

CC BY-SA 4.0 / Carlo Dani / Main entrance of Enel headquarter in RomeОфис компании Enel в Риме
Офис компании Enel в Риме - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Carlo Dani / Main entrance of Enel headquarter in Rome
Офис компании Enel в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Указ президента, подписанный 5 августа, запрещает до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства, уточняет газета.
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В середине июня Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с "Лукойлом" и инвестиционным фондом "Газпромбанк-Фрезия" по продаже своего пакета в "Энел Россия" в 56,43% на общую сумму около 137 миллионов долларов. Какую долю приобрел каждый покупатель не сообщалось. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что сделка по покупке активов "Энел Россия" предусматривала второй этап - консолидацию пакета "Газпромбанк-Фрезия" "Лукойлом".
Также оказалась заморожена сделка по продаже генкомпании "Фортум" (98,25%). По словам собеседников газеты, такое решение было принято властями РФ еще в июле. На тот момент Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей, в шорт-листе были предложения от Газпромбанка, АФК "Система" и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Заявок на покупку активов поступило довольно много, уточняет издание.
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