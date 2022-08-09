https://ria.ru/20220809/koloniya-1808220056.html
В Москве осудили финансиста группировки, устроившей теракт в Петербурге
В Москве осудили финансиста группировки, устроившей теракт в Петербурге - РИА Новости, 09.08.2022
В Москве осудили финансиста группировки, устроившей теракт в Петербурге
Финансист запрещенной в России группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, устроившей теракт в Петербурге пять лет назад, осужден в Москве на восемь лет... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:47
2022-08-09T09:47
2022-08-09T09:51
россия
происшествия
санкт-петербург
фсб
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Финансист запрещенной в России группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, устроившей теракт в Петербурге пять лет назад, осужден в Москве на восемь лет заключения, сообщает ФСБ РФ во вторник."Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина одной из стран Средней Азии Ахмедова Рафикжона Рахимжона угли, возглавлявшего канал финансирования террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, действующей на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.За "содействие террористической деятельности" он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии строгого режима.В прошлом году Ахмедова и его пособников, на сегодня тоже уже осужденных, задержали в ходе масштабной операции в Москве, Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани."Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией. Из российских регионов, Киргизии, Узбекистана и других стран Средней Азии регулярно приходят новости о задержаниях сторонников этой группировки.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220713/bishkek-1802218084.html
https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, происшествия, санкт-петербург, фсб, москва
09:47 09.08.2022 (обновлено: 09:51 09.08.2022)
В Москве осудили финансиста группировки, устроившей теракт в Петербурге
В Москве дали восемь лет финансист группировки, устроившей теракт в Петербурге в 2017 году