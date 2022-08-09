https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html

"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США

"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США - РИА Новости, 09.08.2022

"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пекин не думает сбавлять обороты: стартовавшие 1 августа военные учения возле острова... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T08:00

2022-08-09T08:00

2022-08-09T08:10

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

министерство обороны сша

китай

сша

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Сергей Андреев. После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пекин не думает сбавлять обороты: стартовавшие 1 августа военные учения возле острова продлили еще на несколько дней. Вашингтон, в свою очередь, держит наготове авианосную ударную группировку. Стороны обвиняют друг друга в "намеренном провоцировании конфликта". О том, чем все обернется, — в материале РИА Новости.Невнятный ответДесятки самолетов и кораблей подняли по тревоге. Большие силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) скопились в Тайваньском проливе. Совсем рядом с островом произвели ракетные пуски — так, чтобы слышали даже в Тайбэе. Военные, как и гражданские, в панике.Так было во время кризиса 1995-1996 годов, вызванного визитом тайваньского лидера в США. Тогда Вашингтон поступил решительно: весной 1996-го 7-я ударная группировка ВМФ во главе с авианосцем "Нимиц" (CVN-68) и десантным кораблем "Белью Вуд" демонстративно прошла по проливу. С восточной же стороны острова стояла еще одна плавучая авиабаза — "Индепенденс", возглавлявшая 5-ю ударную группу.Спустя 26 лет Пентагон решил придержать свои корабли подальше от китайского берега. "Рональд Рейган" (CVN-76) с истребителями F-35 на борту и внушительным эскортом так и остался в сотне километров от зоны влияния КНР в Южно-Китайском море. "Авраам Линкольн" (CVN-72), судя по всему, возвращается домой, в Сан-Диего, с учений возле Гавайев. "Триполи" (LHA-7) с двадцатью F-35B на борту продолжает курсировать вдоль японских берегов вместе с "Америкой" (LHA-6).Да и риторика официальных лиц куда мягче. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби лишь сыпал общими фразами: "Мы будем защищать свободу передвижения гражданских судов в Тайваньском проливе", "хотим снизить напряженность" и так далее.Единственная конкретика — от министра обороны Ллойда Остина. Тот приказал "Рейгану" наблюдать за ситуацией. Правда, отвел корабли подальше — аж за Филиппины.Больше не "беззаботный Тайвань"Китай же ответил еще более демонстративно, чем в середине девяностых. Сразу после прибытия Пелоси возле острова начались внезапные учения НОАК. За несколько дней армия выпустила 12 баллистических ракет малой дальности DF-15. Как сообщил Белый дом, они "упали в воду" у берегов Тайваня. Также китайцы показали в деле новейшую гиперзвуковую ракету DF-17 — ее, по заявлению Пекина, невозможно перехватить. Кроме того, Поднебесная развернула авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" с десятками летательных аппаратов на борту.В четверг, 4 августа, в зону действия тайваньских ПВО попали 22 самолета, среди которых двенадцать истребителей Су-30, восемь J-11 и два J-16.По словам китайских властей, нынешние учения — первые, которые проводятся вокруг всего острова. Что, конечно, встревожило Тайбэй.Хотя Тайвань многие годы называли "беззаботным". Конфликты с материковой частью Китая до военной эскалации не доходили — прежде всего из-за США. Вашингтон так или иначе поддерживает местные власти, хотя официально их не признает. В нулевые активно продавал вооружение, в том числе ударные вертолеты "Апач" и противокорабельные ракеты "Гарпун"."Извлекли уроки"Вообще, все вооружение на острове предназначено для отражения атаки с моря. Помимо американских и европейских, у Тайваня есть собственные образцы — например, многоцелевые самолеты Ching-Kuo или барражирующие боеприпасы Chien Hsiang.Да и в целом армия считается укомплектованной и довольно боеспособной. Различные аналитические агентства помещают ее в первую двадцатку сильнейших в мире. А всего тридцать лет назад она считалась равной НОАК. Этот фактор, наряду с демонстративной поддержкой США, стал причиной разрядки кризиса середины 1990-х."Пекин осознал свою уязвимость, когда увидел, что американцы могут направить авианосцы прямо к его берегам. И он ничего не может с этим поделать", — поясняет экс-советник Белого дома по вопросам разведки и обороны Мэтью Крониг.Однако Китай, подчеркивает бывший чиновник, очень быстро все исправил.Последние десять лет Пекин планомерно наращивал оборонный бюджет, создавая либо свои образцы, либо импортируя — прежде всего из России. В 2021-м КНР потратила на это 223 миллиарда долларов, став вторым по уровню расходов государством после США. В том же году начался третий этап модернизации вооруженных сил, рассчитанный до 2025-го. Конечная цель — создать к 2049-му передовую и технологичную армию.Особый акцент — на ВМФ, что уже оценили геополитические соперники. Так, в докладе Пентагона флот НОАК характеризуется как "все более гибкий". Теперь корабли могут действовать за тысячи километров от родного берега, недалеко от Америки."Они извлекли правильные уроки из конфликта середины 1990-х. На самом деле, поразительно, как быстро их ВМС, по сути, заново себя создали. Они способны летать и плавать не только у своих берегов, но и достигать отдаленных уголков Тихого океана", — отмечает офицер армии США в отставке Дэвид Финкельштейн.Еще больше аналитиков удивила новейшая разработка — эсминец-невидимка Type 055 Nanchang, который из-за внешнего вида окрестили "самым утонченным кораблем в мире". И одним из наиболее мощных."Другие правила"В прошлом году Вашингтон уже открыто признал изменение привычного расклада сил. За 20 лет, пока США занимались Ближним Востоком, Китай наращивал оборонный потенциал."Это теперь более равномерная игра. Расклад в колоде менее благоприятен для Америки. По сути, на любой ее ход у Пекина всегда найдутся козыри", — полагает эксперт Центра стратегических и международных исследований Мэтью Фунайоле.В возможном конфликте на руку КНР играет прежде всего географический фактор: столкновение произойдет в родных водах, вблизи от основных баз. Американские же силы потратят уйму времени только на логистические вопросы.Вместе с тем, отмечают аналитики, армия США "все еще самая крупная и технологичная в мире". Она превосходит НОАК, например, по количеству авианосцев, а также истребителей пятого поколения, которые могут сыграть решающую роль."Но Китай не сидит сложа руки. Он внимательно наблюдает за соперником. И очень быстро развивается. Все это говорит о том, что столкновение вокруг Тайваня становится фактически неизбежным", — подчеркивает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Пока же две державы прощупывают почву. Скандальный визит Нэнси Пелоси и масштабные учения НОАК наглядно это показали.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, министерство обороны сша, китай, сша, тайвань