08:00 09.08.2022 (обновлено: 08:10 09.08.2022)
"У них козырь в рукаве". О чем Китай предупредил США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая перед пленарным заседанием Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Сергей Андреев. После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пекин не думает сбавлять обороты: стартовавшие 1 августа военные учения возле острова продлили еще на несколько дней. Вашингтон, в свою очередь, держит наготове авианосную ударную группировку. Стороны обвиняют друг друга в "намеренном провоцировании конфликта". О том, чем все обернется, — в материале РИА Новости.
Невнятный ответ
Десятки самолетов и кораблей подняли по тревоге. Большие силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) скопились в Тайваньском проливе. Совсем рядом с островом произвели ракетные пуски — так, чтобы слышали даже в Тайбэе. Военные, как и гражданские, в панике.
Так было во время кризиса 1995-1996 годов, вызванного визитом тайваньского лидера в США. Тогда Вашингтон поступил решительно: весной 1996-го 7-я ударная группировка ВМФ во главе с авианосцем "Нимиц" (CVN-68) и десантным кораблем "Белью Вуд" демонстративно прошла по проливу. С восточной же стороны острова стояла еще одна плавучая авиабаза — "Индепенденс", возглавлявшая 5-ю ударную группу.
Спустя 26 лет Пентагон решил придержать свои корабли подальше от китайского берега. "Рональд Рейган" (CVN-76) с истребителями F-35 на борту и внушительным эскортом так и остался в сотне километров от зоны влияния КНР в Южно-Китайском море. "Авраам Линкольн" (CVN-72), судя по всему, возвращается домой, в Сан-Диего, с учений возле Гавайев. "Триполи" (LHA-7) с двадцатью F-35B на борту продолжает курсировать вдоль японских берегов вместе с "Америкой" (LHA-6).
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia CoАвианосец ВМС США "Рональд Рейган"
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia Co
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган"
Да и риторика официальных лиц куда мягче. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби лишь сыпал общими фразами: "Мы будем защищать свободу передвижения гражданских судов в Тайваньском проливе", "хотим снизить напряженность" и так далее.
Единственная конкретика — от министра обороны Ллойда Остина. Тот приказал "Рейгану" наблюдать за ситуацией. Правда, отвел корабли подальше — аж за Филиппины.
Больше не "беззаботный Тайвань"
Китай же ответил еще более демонстративно, чем в середине девяностых. Сразу после прибытия Пелоси возле острова начались внезапные учения НОАК. За несколько дней армия выпустила 12 баллистических ракет малой дальности DF-15. Как сообщил Белый дом, они "упали в воду" у берегов Тайваня. Также китайцы показали в деле новейшую гиперзвуковую ракету DF-17 — ее, по заявлению Пекина, невозможно перехватить. Кроме того, Поднебесная развернула авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун" с десятками летательных аппаратов на борту.
В четверг, 4 августа, в зону действия тайваньских ПВО попали 22 самолета, среди которых двенадцать истребителей Су-30, восемь J-11 и два J-16.
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro LeeЛичный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
© AP Photo / Taiwan Presidential Office/Shioro Lee
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле во время ежегодных учений "Хань Куанг"
По словам китайских властей, нынешние учения — первые, которые проводятся вокруг всего острова. Что, конечно, встревожило Тайбэй.
Хотя Тайвань многие годы называли "беззаботным". Конфликты с материковой частью Китая до военной эскалации не доходили — прежде всего из-за США. Вашингтон так или иначе поддерживает местные власти, хотя официально их не признает. В нулевые активно продавал вооружение, в том числе ударные вертолеты "Апач" и противокорабельные ракеты "Гарпун".
"Извлекли уроки"
Вообще, все вооружение на острове предназначено для отражения атаки с моря. Помимо американских и европейских, у Тайваня есть собственные образцы — например, многоцелевые самолеты Ching-Kuo или барражирующие боеприпасы Chien Hsiang.
Да и в целом армия считается укомплектованной и довольно боеспособной. Различные аналитические агентства помещают ее в первую двадцатку сильнейших в мире. А всего тридцать лет назад она считалась равной НОАК. Этот фактор, наряду с демонстративной поддержкой США, стал причиной разрядки кризиса середины 1990-х.
"Пекин осознал свою уязвимость, когда увидел, что американцы могут направить авианосцы прямо к его берегам. И он ничего не может с этим поделать", — поясняет экс-советник Белого дома по вопросам разведки и обороны Мэтью Крониг.
Однако Китай, подчеркивает бывший чиновник, очень быстро все исправил.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНаземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Последние десять лет Пекин планомерно наращивал оборонный бюджет, создавая либо свои образцы, либо импортируя — прежде всего из России. В 2021-м КНР потратила на это 223 миллиарда долларов, став вторым по уровню расходов государством после США. В том же году начался третий этап модернизации вооруженных сил, рассчитанный до 2025-го. Конечная цель — создать к 2049-му передовую и технологичную армию.
Особый акцент — на ВМФ, что уже оценили геополитические соперники. Так, в докладе Пентагона флот НОАК характеризуется как "все более гибкий". Теперь корабли могут действовать за тысячи километров от родного берега, недалеко от Америки.
"Они извлекли правильные уроки из конфликта середины 1990-х. На самом деле, поразительно, как быстро их ВМС, по сути, заново себя создали. Они способны летать и плавать не только у своих берегов, но и достигать отдаленных уголков Тихого океана", — отмечает офицер армии США в отставке Дэвид Финкельштейн.
Еще больше аналитиков удивила новейшая разработка — эсминец-невидимка Type 055 Nanchang, который из-за внешнего вида окрестили "самым утонченным кораблем в мире". И одним из наиболее мощных.
"Другие правила"
В прошлом году Вашингтон уже открыто признал изменение привычного расклада сил. За 20 лет, пока США занимались Ближним Востоком, Китай наращивал оборонный потенциал.
"Это теперь более равномерная игра. Расклад в колоде менее благоприятен для Америки. По сути, на любой ее ход у Пекина всегда найдутся козыри", — полагает эксперт Центра стратегических и международных исследований Мэтью Фунайоле.
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат "Хуаншань" Военно-морских сил КНР в Южно-Китайском море
В возможном конфликте на руку КНР играет прежде всего географический фактор: столкновение произойдет в родных водах, вблизи от основных баз. Американские же силы потратят уйму времени только на логистические вопросы.
Вместе с тем, отмечают аналитики, армия США "все еще самая крупная и технологичная в мире". Она превосходит НОАК, например, по количеству авианосцев, а также истребителей пятого поколения, которые могут сыграть решающую роль.
"Но Китай не сидит сложа руки. Он внимательно наблюдает за соперником. И очень быстро развивается. Все это говорит о том, что столкновение вокруг Тайваня становится фактически неизбежным", — подчеркивает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.
Пока же две державы прощупывают почву. Скандальный визит Нэнси Пелоси и масштабные учения НОАК наглядно это показали.