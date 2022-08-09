https://ria.ru/20220809/kirpi-1808308672.html
Украина получила первую партию турецких бронемашин Kirpi
Украина получила первую партию турецких бронемашин Kirpi - РИА Новости, 09.08.2022
Украина получила первую партию турецких бронемашин Kirpi
Украинские войска получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, 50 машин уже на передовой, сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Юрий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:00
2022-08-09T14:00
2022-08-09T14:24
специальная военная операция на украине
технологии
сергей лавров
украина
россия
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нато
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, 50 машин уже на передовой, сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Юрий Мисягин."Две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней машин. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж", – приводит слова Мисягина сайт "Украинского милитарного центра".Как сообщает издание, Kirpi имеет однокузовную бронированную кабину, четыре пуленепробиваемых окна и сиденья с амортизацией. Машина оснащена противоминно-взрывостойкими сиденьями, Kirpi 4×4 способна вместить до 13 человек личного состава, включая водителя, пулеметчика и командира. Также в машине есть аварийный люк, который позволить десанту покинуть бронемашину после аварии.С начала специальной военной операции России Запад активно поддерживает Украину поставками разнообразных вооружений и техники. Киеву передают пехотное оружие, артиллерию, бронетехнику, вспомогательные средства и прочее.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html
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технологии, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
14:00 09.08.2022 (обновлено: 14:24 09.08.2022)
Украина получила первую партию турецких бронемашин Kirpi
Депутат Мисягин: украинские войска получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства