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Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем - РИА Новости, 09.08.2022
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:24
2022-08-09T03:24
2022-08-09T03:24
специальная военная операция на украине
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олег морозов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится Киев. Об этом он заявил РИА Новости.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Как считает Морозов, желающих войти в состав России будет достаточно и такая возможность будет предоставлена."Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — заявил Морозов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, россия, украина, запорожская область, евгений балицкий, олег морозов
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем
Депутат Морозов предрек обращение киевлян к Москве с просьбой войти в состав России