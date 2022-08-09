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Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/kiev-1808198946.html
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем - РИА Новости, 09.08.2022
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T03:24
2022-08-09T03:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
евгений балицкий
олег морозов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится Киев. Об этом он заявил РИА Новости.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Как считает Морозов, желающих войти в состав России будет достаточно и такая возможность будет предоставлена."Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — заявил Морозов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, россия, украина, запорожская область, евгений балицкий, олег морозов
03:24 09.08.2022
 
Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем

Депутат Морозов предрек обращение киевлян к Москве с просьбой войти в состав России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится Киев. Об этом он заявил РИА Новости.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.
Как считает Морозов, желающих войти в состав России будет достаточно и такая возможность будет предоставлена.
"Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — заявил Морозов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьЕвгений БалицкийОлег Морозов
 
 
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