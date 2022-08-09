https://ria.ru/20220809/kiev-1808198946.html

Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем

Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем - РИА Новости, 09.08.2022

Депутат Морозов заявил о желании киевлян войти в состав России в будущем

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T03:24

2022-08-09T03:24

2022-08-09T03:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

запорожская область

евгений балицкий

олег морозов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что желающих присоединиться к России будет много, и полагает, что через год в состав страны попросится Киев. Об этом он заявил РИА Новости.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией.Как считает Морозов, желающих войти в состав России будет достаточно и такая возможность будет предоставлена."Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! Возможность такую предоставим! Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много", — заявил Морозов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, запорожская область, евгений балицкий, олег морозов