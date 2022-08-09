Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова
Захарова: траурная церемония в Хиросиме вылилась в попытку дискредитировать Россию
© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв действий американцев и дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – Соединенные Штаты Америки – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир"", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, "тем более неуместным было цитирование в воззвании, оглашенном на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого".
"Японским политиканам в связи с трагедией Хиросимы и Нагасаки лучше было бы вспомнить своих литературных классиков, например, приезжавшего к Льву Толстому в Ясную Поляну писателя Токутоми Рока. Главный роман его жизни – "Куросиво", написанный в 1903 г., когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: "Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!" В 1945 г. именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории", - резюмировала она.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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