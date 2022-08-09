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Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022
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Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова
Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова - РИА Новости, 09.08.2022
Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова
Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв действий... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:41
2022-08-09T19:41
в мире
лев толстой (писатель)
россия
нагасаки (город)
вторая мировая война (1939-1945)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв действий американцев и дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства."На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – Соединенные Штаты Америки – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир"", - подчеркнула она.По словам Захаровой, "тем более неуместным было цитирование в воззвании, оглашенном на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого"."Японским политиканам в связи с трагедией Хиросимы и Нагасаки лучше было бы вспомнить своих литературных классиков, например, приезжавшего к Льву Толстому в Ясную Поляну писателя Токутоми Рока. Главный роман его жизни – "Куросиво", написанный в 1903 г., когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: "Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!" В 1945 г. именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории", - резюмировала она.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
https://ria.ru/20220806/khirosima-1807780644.html
https://ria.ru/20220808/atom-1808061507.html
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нагасаки (город)
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хиросима (город)
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в мире, лев толстой (писатель), россия, нагасаки (город), вторая мировая война (1939-1945), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, сша, хиросима (город), хиросима (префектура)
19:41 09.08.2022
 
Траур в Хиросиме вылился в попытку дискредитации России, заявила Захарова

Захарова: траурная церемония в Хиросиме вылилась в попытку дискредитировать Россию

© AP Photo / Mari YamaguchiМемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Mari Yamaguchi
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв действий американцев и дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 21:02
Полянский указал генсеку ООН, что тот не упомянул, кто бомбил Хиросиму
"На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – Соединенные Штаты Америки – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об "угрозе со стороны России" всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не "авангардом борьбы за мир"", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, "тем более неуместным было цитирование в воззвании, оглашенном на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого".
"Японским политиканам в связи с трагедией Хиросимы и Нагасаки лучше было бы вспомнить своих литературных классиков, например, приезжавшего к Льву Толстому в Ясную Поляну писателя Токутоми Рока. Главный роман его жизни – "Куросиво", написанный в 1903 г., когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: "Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!" В 1945 г. именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории", - резюмировала она.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 14:58
МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия
 
В миреЛев Толстой (писатель)РоссияНагасаки (город)Вторая мировая война (1939-1945)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияСШАХиросима (город)Хиросима (префектура)
 
 
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