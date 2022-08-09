Рейтинг@Mail.ru
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/kherson-1808434450.html
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации - РИА Новости, 09.08.2022
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации
Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области перешли в подчинение администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:56
2022-08-09T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
запорожская область
херсонская область
николаев (украина)
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области перешли в подчинение администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов."Некоторые населенные пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии", — рассказал он.Николаевская область граничит с Херсонской. Большая ее часть, включая областной центр Николаев, находится под контролем украинской армии.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220809/nastuplenie-1808203240.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
запорожская область
херсонская область
николаев (украина)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, запорожская область, херсонская область , николаев (украина), украина, владимир путин, россия
19:56 09.08.2022 (обновлено: 21:23 09.08.2022)
 
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации

Херсонская ВГА сообщила о переходе в подчинение освобожденной части Николаевской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела, город Херсон
Стела, город Херсон - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела, город Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области перешли в подчинение администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов.
"Некоторые населенные пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии", — рассказал он.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 07:04Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области заявили о готовности отразить наступление ВСУ
Николаевская область граничит с Херсонской. Большая ее часть, включая областной центр Николаев, находится под контролем украинской армии.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьЗапорожская областьХерсонская областьНиколаев (Украина)УкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала