https://ria.ru/20220809/kherson-1808434450.html
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации - РИА Новости, 09.08.2022
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации
Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области перешли в подчинение администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:56
2022-08-09T19:56
2022-08-09T21:23
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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николаев (украина)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области перешли в подчинение администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов."Некоторые населенные пункты Николаевской области освобождены и прикреплены к херсонской администрации. Мы помогаем им гуманитарно, выплачиваем социальные пособия и пенсии", — рассказал он.Николаевская область граничит с Херсонской. Большая ее часть, включая областной центр Николаев, находится под контролем украинской армии.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220809/nastuplenie-1808203240.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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19:56 09.08.2022 (обновлено: 21:23 09.08.2022)
Часть Николаевской области перешла в подчинение херсонской администрации
Херсонская ВГА сообщила о переходе в подчинение освобожденной части Николаевской области