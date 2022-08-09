https://ria.ru/20220809/khakery-1808339047.html

В "Лабатории Касперского" зафиксировали атаки северокорейских хакеров

В "Лабатории Касперского" зафиксировали атаки северокорейских хакеров - РИА Новости, 09.08.2022

В "Лабатории Касперского" зафиксировали атаки северокорейских хакеров

"Лаборатория Касперского" обнаружила новые атаки северокорейской кибергруппировки Andariel на организации в России, США, Японии, Индии и Вьетнаме, хакеры... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:19

2022-08-09T15:19

2022-08-09T15:19

технологии

россия

сша

япония

лаборатория касперского

кндр (северная корея)

хакеры

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новые атаки северокорейской кибергруппировки Andariel на организации в России, США, Японии, Индии и Вьетнаме, хакеры используют модификации программного обеспечения DTrack, рассказали в компании."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новые атаки Andariel, северокорейской кибергруппы, которая входит в состав Lazarus. В них используются модификации известного программного обеспечения DTrack, а также новая программа-вымогатель, Maui. В числе целей — крупные организации в США, Японии, Индии, Вьетнаме и России. Andariel не фокусируется на каких-то определённых компаниях, для атакующих главное, чтобы у целевой организации было прочное финансовое положение", - рассказали в "Лаборатории Касперского".Уточняется, что кибергруппа существует уже на протяжении 10 лет, в 2022 году она продолжила расширять свой арсенал программного обеспечения и географию атак. Злоумышленники используют программу DTrack, которая загружает файлы из системы подвергшейся атаке организации, а также записывает нажатия клавиш и совершает другие действия, типичные для вредоносного инструмента удалённого администрирования (RAT)."DTrack собирает информацию о системе и истории браузера через команды Windows. Злоумышленники могут находиться в целевой сети долгие месяцы, прежде чем начать атаку", - пояснили эксперты.По словам руководителя российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Марии Наместниковой, компания следит за действиями кибергруппировки Andariel годами - атаки хакеров постоянно меняются и становятся сложнее."Стоит обратить внимание на то, что группа распространяет вымогательское ПО по всему миру. Это подтверждает, что деньги по-прежнему остаются мотивацией для участников этой группы", - приводит пресс-служба "Лаборатории Касперского " ее слова.

https://ria.ru/20220801/khakery-1806385464.html

https://ria.ru/20220729/kndr-1805858940.html

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технологии, россия, сша, япония, лаборатория касперского, кндр (северная корея), хакеры