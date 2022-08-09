04:03 09.08.2022 (обновлено: 06:51 09.08.2022)
В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС
Минобороны России предупредило о мировой катастрофе из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ станция находится в опасности, а продолжающиеся украинские атаки могут привести к глобальной техногенной катастрофе, предупреждают в России.
Артиллерия ВСУ 7 августа вновь обстреляла электростанцию, в результате чего повредилась высоковольтная линия, на самой АЭС произошел скачок энергии, а персоналу потребовалось снизить мощность двух энергоблоков до 500 мегаватт, сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать", — отметил он.
Представитель оборонного ведомства охарактеризовал украинскую атаку как акт ядерного терроризма, направленный на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.
6 августа, 19:26В миреГлава МАГАТЭ отреагировал на обстрел Запорожской АЭС
В тот же день глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что после атаки ВСУ два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность. Он призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на станцию, чтобы осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.
До этого начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что потенциальная авария на ЗАЭС грозит непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.
"В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме", — отметил Мизинцев.
Генерал-полковник уточнил, что при таком сценарии зона радиационного заражения составит более 5,3 тысячи квадратных километров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.
Мизинцев допустил обострение ситуации в случае неблагоприятных погодных условий, а также при попадании в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий.
Акт ядерного терроризма
Минобороны России расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он напомнил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ЗАЭС, повредив две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Без света и воды остались более 10 тысяч жителей Запорожской области. Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений ВС России по прикрытию объекта атомной энергетики.
"В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм", — высказался Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.