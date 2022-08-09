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В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.08.2022

В Минобороны предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ станция находится в опасности, а продолжающиеся украинские атаки могут привести к глобальной... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T04:03

2022-08-09T04:03

2022-08-09T06:51

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ станция находится в опасности, а продолжающиеся украинские атаки могут привести к глобальной техногенной катастрофе, предупреждают в России.Артиллерия ВСУ 7 августа вновь обстреляла электростанцию, в результате чего повредилась высоковольтная линия, на самой АЭС произошел скачок энергии, а персоналу потребовалось снизить мощность двух энергоблоков до 500 мегаватт, сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать", — отметил он.Представитель оборонного ведомства охарактеризовал украинскую атаку как акт ядерного терроризма, направленный на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.В тот же день глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что после атаки ВСУ два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность. Он призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на станцию, чтобы осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.До этого начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что потенциальная авария на ЗАЭС грозит непредсказуемыми и беспрецедентными последствиями для всего мира.Генерал-полковник уточнил, что при таком сценарии зона радиационного заражения составит более 5,3 тысячи квадратных километров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии.Мизинцев допустил обострение ситуации в случае неблагоприятных погодных условий, а также при попадании в зону возможного заражения Южно-Украинской АЭС, хранилища ядерного топлива на Чернобыльской АЭС и водных артерий."Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации", — предупредил генерал.Акт ядерного терроризмаМинобороны России расценивает обстрел Киевом Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ЗАЭС, повредив две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод. Без света и воды остались более 10 тысяч жителей Запорожской области. Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений ВС России по прикрытию объекта атомной энергетики.Генерал-полковник призвал ООН, МАГАТЭ и другие международные организации осудить преступные действия киевских властей и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/zaes-1807770128.html

https://ria.ru/20220808/ssha-1808127051.html

https://ria.ru/20220808/magate-1808162915.html

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