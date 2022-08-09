https://ria.ru/20220809/kapremont-1808355132.html

Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов

Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов - РИА Новости, 09.08.2022

Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов

Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, дома... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:27

2022-08-09T16:27

2022-08-09T16:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала капитального ремонта. Планируется, что в текущем году трансляцию будут вести более ста камер на 77 домах. Уже установлено 35 камер и работы по их установке идут полным ходом.Артамонов отметил, что ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта, оставить обращение через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48 или через официальные группы Фонда в социальных сетях."Мы планируем активнее развивать это направление, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество