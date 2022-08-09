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Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов - РИА Новости, 09.08.2022
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Липецкая область
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Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов
Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов - РИА Новости, 09.08.2022
Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов
Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, дома... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:27
2022-08-09T16:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала капитального ремонта. Планируется, что в текущем году трансляцию будут вести более ста камер на 77 домах. Уже установлено 35 камер и работы по их установке идут полным ходом.Артамонов отметил, что ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта, оставить обращение через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48 или через официальные группы Фонда в социальных сетях."Мы планируем активнее развивать это направление, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, общество
16:27 09.08.2022
 

Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиБолее 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов
Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала капитального ремонта. Планируется, что в текущем году трансляцию будут вести более ста камер на 77 домах. Уже установлено 35 камер и работы по их установке идут полным ходом.

Артамонов отметил, что ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта, оставить обращение через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48 или через официальные группы Фонда в социальных сетях.

"Мы планируем активнее развивать это направление, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал Артамонов.
Работы по модернизации водоснабжения в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:40Липецкая область
В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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