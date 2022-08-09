Более 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиБолее 100 видеокамер помогут отслеживать капремонт липецких домов
ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Ход капремонта домов в Липецкой области можно отслеживать со своего смартфона или компьютера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала капитального ремонта. Планируется, что в текущем году трансляцию будут вести более ста камер на 77 домах. Уже установлено 35 камер и работы по их установке идут полным ходом.
Артамонов отметил, что ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта, оставить обращение через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48 или через официальные группы Фонда в социальных сетях.
"Мы планируем активнее развивать это направление, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал Артамонов.
По его словам, дома оснащаются видеонаблюдением по мере начала капитального ремонта. Планируется, что в текущем году трансляцию будут вести более ста камер на 77 домах. Уже установлено 35 камер и работы по их установке идут полным ходом.
Артамонов отметил, что ФКР Липецкой области активно использует в работе современные технологии. Так, с помощью онлайн-сервисов собственники могут узнать срок капитального ремонта, оставить обращение через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, мобильное приложение ФКР48 или через официальные группы Фонда в социальных сетях.
"Мы планируем активнее развивать это направление, обязательно учитывая мнения и предложения собственников", – сказал Артамонов.