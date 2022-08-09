https://ria.ru/20220809/kaliningrad-1808294679.html

В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита

В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита - РИА Новости, 09.08.2022

В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита

Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:26

2022-08-09T13:26

2022-08-09T13:26

экономика

литва

калининград

калининградская область

алексей исаков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", - сказал он в рамках дискуссии на площадке Валдайского клуба, отвечая на вопрос о возможном политическом ответе Литве.

https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html

литва

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, калининград, калининградская область, алексей исаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)