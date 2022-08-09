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В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита - РИА Новости, 09.08.2022
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В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита - РИА Новости, 09.08.2022
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита
Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:26
2022-08-09T13:26
экономика
литва
калининград
калининградская область
алексей исаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", - сказал он в рамках дискуссии на площадке Валдайского клуба, отвечая на вопрос о возможном политическом ответе Литве.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html
литва
калининград
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экономика, литва, калининград, калининградская область, алексей исаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:26 09.08.2022
 
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита

Посол МИД Исаков: ответные меры на случай осложнения транзита в Калининград проработаны

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.
"Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", - сказал он в рамках дискуссии на площадке Валдайского клуба, отвечая на вопрос о возможном политическом ответе Литве.
Грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:58
В Калининграде допустили, что транзит через Литву остановится в сентябре
 
ЭкономикаЛитваКалининградКалининградская областьАлексей ИсаковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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