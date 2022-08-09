https://ria.ru/20220809/kaliningrad-1808294679.html
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита - РИА Новости, 09.08.2022
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита
Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:26
2022-08-09T13:26
2022-08-09T13:26
экономика
литва
калининград
калининградская область
алексей исаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ответные меры на случай новых осложнений в ситуации с транзитом в Калининград уже проработаны, они будут приняты при необходимости, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков."Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", - сказал он в рамках дискуссии на площадке Валдайского клуба, отвечая на вопрос о возможном политическом ответе Литве.
https://ria.ru/20220803/tranzit-1806953133.html
литва
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, литва, калининград, калининградская область, алексей исаков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В МИД проработали ответ на случай осложнения калининградского транзита
Посол МИД Исаков: ответные меры на случай осложнения транзита в Калининград проработаны