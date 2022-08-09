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В орловском следственном изоляторе выявили ячейку АУЕ*
В орловском следственном изоляторе выявили ячейку АУЕ* - РИА Новости, 09.08.2022
В орловском следственном изоляторе выявили ячейку АУЕ*
Следователи возбудили уголовное дело по факту создания в следственном изоляторе Орловской области ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:57
2022-08-09T16:57
2022-08-09T16:57
происшествия
орловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 9 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту создания в следственном изоляторе Орловской области ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, сообщило СУСК РФ по региону."Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении трёх лиц, содержащихся в следственном изоляторе Орловской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.По версии следствия, три установленных и ещё несколько неустановленных человека, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 по Орловской области, являлись активными членами действующей на территории следственного изолятора ячейки международного общественного движения "Арестантское уголовное единство*", заведомо зная о признании указанного движения экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подозреваемые высказывались в поддержку АУЕ* и демонстрировали свою принадлежность к этому движению среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе, при этом они скрывали свою деятельность и давали инструкции членам ячейки о необходимости соблюдения мер конспирации.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области, УФСИН России по Орловской области и по постановлению прокуратуры Орловской области, вынесенному в порядке статьи 37 УПК РФ, добавляет СУСК.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В орловском следственном изоляторе выявили ячейку АУЕ*
В Орловской области в следственном изоляторе выявили ячейку экстремистского движения АУЕ*
БРЯНСК, 9 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту создания в следственном изоляторе Орловской области ячейки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ
по Орловской области
возбуждено уголовное дело в отношении трёх лиц, содержащихся в следственном изоляторе Орловской области, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, три установленных и ещё несколько неустановленных человека, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 по Орловской области, являлись активными членами действующей на территории следственного изолятора ячейки международного общественного движения "Арестантское уголовное единство*", заведомо зная о признании указанного движения экстремистским и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подозреваемые высказывались в поддержку АУЕ* и демонстрировали свою принадлежность к этому движению среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе, при этом они скрывали свою деятельность и давали инструкции членам ячейки о необходимости соблюдения мер конспирации.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области, УФСИН России по Орловской области и по постановлению прокуратуры Орловской области, вынесенному в порядке статьи 37 УПК РФ, добавляет СУСК.
* Запрещенная в России экстремистская организация.