https://ria.ru/20220809/izbienie-1808213019.html

Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти

Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти - РИА Новости, 09.08.2022

Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти

Расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа завершено, она обвиняется в убийстве своего грудного... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T09:20

2022-08-09T09:20

2022-08-09T09:20

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа завершено, она обвиняется в убийстве своего грудного ребенка, сообщило региональное СУСК РФ.По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года 27-летняя женщина в отместку за капризное поведение своего 4-месячного ребенка била его руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов, в результате действий матери малыш получил еще несколько травм, отчего скончался в июне 2021 года в больнице."Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105, пунктом "г" части 2 статьи 117 и статьей 156 УК РФ (убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Обвиняемая свою вину не признала, однако следователи собрали достаточное количество доказательств и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220703/yakutsk-1799879039.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ