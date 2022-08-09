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Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти - РИА Новости, 09.08.2022
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Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти
Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти - РИА Новости, 09.08.2022
Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти
Расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа завершено, она обвиняется в убийстве своего грудного... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T09:20
2022-08-09T09:20
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа завершено, она обвиняется в убийстве своего грудного ребенка, сообщило региональное СУСК РФ.По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года 27-летняя женщина в отместку за капризное поведение своего 4-месячного ребенка била его руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов, в результате действий матери малыш получил еще несколько травм, отчего скончался в июне 2021 года в больнице."Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105, пунктом "г" части 2 статьи 117 и статьей 156 УК РФ (убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Обвиняемая свою вину не признала, однако следователи собрали достаточное количество доказательств и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/yakutsk-1799879039.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
09:20 09.08.2022
 
Жительницу Югры обвинили в избиении своего ребенка до смерти

Жительницу Нижневартовска обвинили в избиении своего грудного ребенка до смерти

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа завершено, она обвиняется в убийстве своего грудного ребенка, сообщило региональное СУСК РФ.
По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года 27-летняя женщина в отместку за капризное поведение своего 4-месячного ребенка била его руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов, в результате действий матери малыш получил еще несколько травм, отчего скончался в июне 2021 года в больнице.
"Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105, пунктом "г" части 2 статьи 117 и статьей 156 УК РФ (убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Обвиняемая свою вину не признала, однако следователи собрали достаточное количество доказательств и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округ
 
 
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