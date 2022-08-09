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Испанские фермеры опасаются роста цен из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022
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Испанские фермеры опасаются роста цен из-за засухи
Испанские фермеры опасаются роста цен из-за засухи - РИА Новости, 09.08.2022
Испанские фермеры опасаются роста цен из-за засухи
Фермеры в Испании опасаются, что одна из самых сильных засух в стране за последнее десятилетие приведет к росту цен на продовольствие, в результате чего многие... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:38
2022-08-09T16:38
в мире
испания
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фермеры в Испании опасаются, что одна из самых сильных засух в стране за последнее десятилетие приведет к росту цен на продовольствие, в результате чего многие люди не смогут позволить себе даже базовые продукты, сообщает телеканал TVE."Фермеры и скотоводы сталкиваются с одной из самых сильных засух за последнее десятилетие. Запасы воды в конце июля были уже на 33% ниже, чем 10 лет назад, а дождей до сих пор нет", - говорится в сообщении.Как утверждает производитель зерна и президент сельскохозяйственной палаты провинции Самора (автономная область Кастилия-и-Леон) Хосе Роалес, в 2022 году он собрал на 70% меньше урожая, чем обычно. По его словам, он продает "в убыток" из-за высоких цен на урожай и что, если так будет продолжаться, ему придется закрыть производство. Он также опасается, что может настать момент, когда многие люди больше не смогут покупать самые базовые продукты."Однажды мы больше не сможем позволить себе ни буханку хлеба, ни литр молока", - добавил Роалес.Нехватка осадков, уровень которых на 26% ниже нормы, негативно влияет на сельское хозяйство. В условиях засухи наибольшие потери несут фермеры, использующие только дождевую воду. Одной из основных культур этого типа сельского хозяйства являются зерновые, поэтому они больше всего страдают от сильной жары. В частности, опрошенные профессионалы прогнозируют снижение урожая от 20 до 40% в зависимости от географического региона. От отсутствия осадков также страдает скот, который вынужден питаться почти исключительно кормами "по непомерно высоким ценам".Сильная засуха усугубляется инфляцией и ростом цен на топливо - всё это привело к повышению стоимости продуктов питания, однако фермеры и скотоводы недовольны тем, что Закон о продовольственной цепи, согласно которому ни один специалист не должен получать меньше, чем он затрачивает на производство продукции, не соблюдается. По мнению президента Аграрной ассоциации молодых фермеров Педро Барато, необходимо, чтобы министерство сельского хозяйства созвало комитет по засухе "как можно скорее" и предложило помощь "в долгосрочной перспективе, а не на два-три месяца".В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40 градусов.
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в мире, испания
16:38 09.08.2022
 
Испанские фермеры опасаются роста цен из-за засухи

TVE: испанские фермеры боятся, что из-за засухи люди не смогут позволить себе купить хлеб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Колосья пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фермеры в Испании опасаются, что одна из самых сильных засух в стране за последнее десятилетие приведет к росту цен на продовольствие, в результате чего многие люди не смогут позволить себе даже базовые продукты, сообщает телеканал TVE.
"Фермеры и скотоводы сталкиваются с одной из самых сильных засух за последнее десятилетие. Запасы воды в конце июля были уже на 33% ниже, чем 10 лет назад, а дождей до сих пор нет", - говорится в сообщении.
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Как утверждает производитель зерна и президент сельскохозяйственной палаты провинции Самора (автономная область Кастилия-и-Леон) Хосе Роалес, в 2022 году он собрал на 70% меньше урожая, чем обычно. По его словам, он продает "в убыток" из-за высоких цен на урожай и что, если так будет продолжаться, ему придется закрыть производство. Он также опасается, что может настать момент, когда многие люди больше не смогут покупать самые базовые продукты.
"Однажды мы больше не сможем позволить себе ни буханку хлеба, ни литр молока", - добавил Роалес.
Нехватка осадков, уровень которых на 26% ниже нормы, негативно влияет на сельское хозяйство. В условиях засухи наибольшие потери несут фермеры, использующие только дождевую воду. Одной из основных культур этого типа сельского хозяйства являются зерновые, поэтому они больше всего страдают от сильной жары. В частности, опрошенные профессионалы прогнозируют снижение урожая от 20 до 40% в зависимости от географического региона. От отсутствия осадков также страдает скот, который вынужден питаться почти исключительно кормами "по непомерно высоким ценам".
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Сильная засуха усугубляется инфляцией и ростом цен на топливо - всё это привело к повышению стоимости продуктов питания, однако фермеры и скотоводы недовольны тем, что Закон о продовольственной цепи, согласно которому ни один специалист не должен получать меньше, чем он затрачивает на производство продукции, не соблюдается. По мнению президента Аграрной ассоциации молодых фермеров Педро Барато, необходимо, чтобы министерство сельского хозяйства созвало комитет по засухе "как можно скорее" и предложило помощь "в долгосрочной перспективе, а не на два-три месяца".
В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40 градусов.
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