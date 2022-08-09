СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо
Telecinco: жара и высокие цены на энергию могут привести к росту цен на мясо в Испании
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал Telecinco.
"Жара и засуха способствуют росту цен на энергоносители и множеству других трудностей, бьющих по сельскохозяйственному сектору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скотоводам не хватает воды для кормления животных, так как 80% предназначенных для этого прудов высохли. В результате нехватки воды животные страдают от теплового стресса, и это приводит к снижению объемов производимого ими молока и мяса.
Для того чтобы животные легче переносили жару, некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что предполагает значительное увеличение расходов на и без того дорогую электроэнергию.
В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40°С.
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