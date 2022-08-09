Рейтинг@Mail.ru
СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/ispaniya-1808313853.html
СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо
СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо - РИА Новости, 09.08.2022
СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо
Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:20
2022-08-09T14:20
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ad419570a8f5e01870ba638097e1b8a8.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал Telecinco.Отмечается, что скотоводам не хватает воды для кормления животных, так как 80% предназначенных для этого прудов высохли. В результате нехватки воды животные страдают от теплового стресса, и это приводит к снижению объемов производимого ими молока и мяса.Для того чтобы животные легче переносили жару, некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что предполагает значительное увеличение расходов на и без того дорогую электроэнергию.В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40°С.
https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a24f8a68a4b0393a8cc90148b0ca09f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания
14:20 09.08.2022
 
СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо

Telecinco: жара и высокие цены на энергию могут привести к росту цен на мясо в Испании

© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал Telecinco.
"Жара и засуха способствуют росту цен на энергоносители и множеству других трудностей, бьющих по сельскохозяйственному сектору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что скотоводам не хватает воды для кормления животных, так как 80% предназначенных для этого прудов высохли. В результате нехватки воды животные страдают от теплового стресса, и это приводит к снижению объемов производимого ими молока и мяса.
Для того чтобы животные легче переносили жару, некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что предполагает значительное увеличение расходов на и без того дорогую электроэнергию.
В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40°С.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:09
В Испании началась забастовка работников Ryanair
 
Испания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала