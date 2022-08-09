https://ria.ru/20220809/ispaniya-1808313853.html

СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо

СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо - РИА Новости, 09.08.2022

СМИ: испанские скотоводы рассказали, почему могут вырасти цены на мясо

Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:20

2022-08-09T14:20

2022-08-09T14:20

испания

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Испанские скотоводы предупредили, что засуха, экстремальная жара и рост цен на электроэнергию могут привести к повышению цен на мясо, сообщил телеканал Telecinco.Отмечается, что скотоводам не хватает воды для кормления животных, так как 80% предназначенных для этого прудов высохли. В результате нехватки воды животные страдают от теплового стресса, и это приводит к снижению объемов производимого ими молока и мяса.Для того чтобы животные легче переносили жару, некоторые скотоводы устанавливают вентиляторы, что предполагает значительное увеличение расходов на и без того дорогую электроэнергию.В июле в Испании наблюдалась экстремальная жара. Средняя температура воздуха по всей Испании составляла приблизительно 38-40°С.

https://ria.ru/20220808/zabastovka-1808017531.html

испания

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

испания